Ciudad del Vaticano. El papa Francisco criticó la indiferencia ante aquellas personas que viven al margen de la sociedad o en condiciones infrahumanas y pidió “que no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas”, en el videomensaje con sus intenciones de oración para septiembre publicado ayer.



“Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia?”, dice el papa en el vídeo.



Y continúa: “¿Cómo dejamos que la ‘cultura del descarte’, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir?”.



“Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación”, asevera Francisco en su mensaje. Por ello pide que se deje “de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, dependencias, enfermedades psíquicas o minusvalías” y nos centremos en “acoger a todas las personas que lo necesitan”.



“Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas”.