Ciudad del Vaticano. El papa Francisco defendió su modelo de Iglesia “participada” y “acogedora”, también con las parejas homosexuales, en una respuesta a cinco cardenales críticos y conservadores a dos días de que arranque el Sínodo de Obispos.



Los “Dubia” o dudas doctrinales fueron planteados por cinco purpurados, el estadounidense Raymond Burke, el alemán Walter Brandmüller, el mexicano Juan Sandoval Íñiguez, el guineano Robert Sarah y el chino Joseph Zen Ze-kiun, aunque solo están firmados por los dos primeros.



El pontífice argentino ha respondido en su lengua, el español, en un documento datado este 25 de septiembre y firmado por él y por su nuevo prefecto para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández.

En una de sus dudas, los cardenales se preguntaban si la Iglesia podría aceptar como “un bien posible situaciones objetivamente pecaminosas” como las uniones homosexuales.



Francisco aclara que “la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio”, que es “una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos”.

Pero, puntualiza, “en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes”.



“La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen”, aboga.



¿Mujeres en el altar?



Los cardenales también inquieren si aún es válida la carta apostólica de Juan Pablo II “Ordenatio Sacerdotalis” (1994) que negó la ordenación sacerdotal a mujeres. Francisco responde que cuando el santo polaco defendió “de modo definitivo” la “imposibilidad” de ordenar mujeres, no las menospreciaba ni “otorgaba un poder supremo a los varones”.