Ciudad del Vaticano. El papa Francisco destacó: “El Señor nunca nos deja solos”, algo que ha experimentado durante su hospitalización y ahora en su convalecencia en su residencia de la Casa Santa Marta, en una carta a los participantes de la asamblea de las Iglesias en Italia.



“La alegría cristiana es confiar en Dios en cada situación de la vida”, se lee en la misiva enviada este lunes con motivo de la inauguración de la II Asamblea Sinodal de las Iglesias en Italia.



“Es un don de Dios – recordémoslo siempre –; no es una alegre facilidad, no nace de soluciones cómodas a los problemas, no evita la cruz, sino que brota de la certeza de que el Señor nunca nos deja solos. Yo también lo he experimentado en mi hospitalización, y ahora en este tiempo de convalecencia”, explicó.



Además, el pontífice resaltó: “La Iglesia no está hecha de mayorías o minorías, sino del santo pueblo fiel de Dios que camina en la historia iluminado por la Palabra y el Espíritu” e invitó a los asistentes a seguir adelante con “alegría y sabiduría” y a seguir orando por él.



El papa, de 88 años, sigue sus dos meses de convalecencia en el Vaticano, tras su larga hospitalización de 38 días en el Policlínico Gemelli por una grave infección respiratoria y una neumonía.



Guarda reposo



Después de recibir el alta hospitalaria, Francisco guarda reposo en Casa Santa Marta sin actos ni actividades en la agenda y con la incertidumbre de si participará en las celebraciones de Semana Santa, que el Vaticano anunció la semana pasada aunque sin especificar si contarán con la presencia del pontífice. En la apertura de la Asamblea Sinodal de las Iglesias, que comenzó este lunes en el Vaticano, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, quiso recordar que el papa ha hecho de la alegría cristiana “la característica central de su ministerio”.