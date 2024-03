Ciudad del Vaticano. El papa Francisco pidió que se hagan “todos los esfuerzos” para negociar el fin de las guerras tras recordar los conflictos en Ucrania y Tierra Santa durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.



El papa, que no leyó la catequesis por sus problemas respiratorios, sí quiso pronunciar los llamamientos finales y recordó a “las poblaciones de la martirizada Ucrania y de Tierra Santa: Palestina, Israel, que tanto sufren el horror de la guerra”. “Y no lo olvidemos nunca. La guerra es siempre una derrota. No puede continuar la guerra”, agregó el papa.



Las declaraciones del papa sobre el “coraje de la bandera blanca” en Ucrania causaron una gran polémica. El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, matizó estas declaraciones en una entrevista al diario’ Corriere della Sera’ al asegurar que “el llamamiento del pontífice es que se creen las condiciones para una solución diplomática en busca de una paz justa y duradera’.