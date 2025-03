Ciudad del Vaticano. El papa Francisco continúa su convalecencia en su residencia en el Vaticano con leves mejoras tanto en la fisioterapia motora y respiratoria, así como en el habla, tras haber sido dado de alta el pasado domingo después de 38 días hospitalizado por una grave infección respiratoria.



Respecto a su participación en los próximos actos del calendario, en los que se incluyen los ritos de la Semana Santa, la oficina de prensa del Vaticano afirmó que es “prematuro”.



Francisco continúa estos días con el tratamiento farmacológico y la fisioterapia, y se le ha disminuido el tiempo con oxígeno a través de cánulas nasales y los análisis sangre están dentro de lo normal.



La fuente añadió que, a pesar el aislamiento al que está sometido en sus apartamentos del segundo piso de su residencia Casa Santa Marta, el papa se encuentra de buen humor.



Sigue acudiendo todas las mañanas a concelebrar misa en la capilla de su residencia, trabaja un poco con sus colaboradores y por el momento no ha recibido visitas.



El próximo ángelus dominical también será difundido por escrito como en las últimas semanas.



Semana Santa



El Vaticano publicó este jueves los próximos actos del calendario, en los que se incluyen los ritos de la Semana Santa, pero sin indicar quién los celebrará, e informó “que habrá que ver cómo mejora la salud del papa en las próximas semanas para valorar su posible presencia, y en qué términos, en los ritos de Semana Santa”.



Sobre si el papa podrá dar la bendición ‘Urbi et Orbi’ el Domingo de Resurrección o presidir la canonización del joven Carlo Acutis, el 27 de abril, que son potestad de los pontífices, la oficina de prensa del Vaticano señaló que “es prematuro ponerse en el problema”.