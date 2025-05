La desinformación y sus retos para el periodismo así como el acceso de los ciudadanos a información de calidad, fue el tema abordado en un panel organizado por la Embajada de Francia en el país.



En el encuentro realizado la Alianza Francesa de Santo Domingo asistieron unos cincuenta periodistas, así como la embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, y la directora de la Alianza Francesa, Ivanne Girard.



Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Indhira Suero Acosta, directora de Polétika Chequea RD, Hogla Enecia Pérez, periodista en elCaribe y freelance para The New York Times, Fernando Bermejo, director de Investigación de la plataforma MediaCloud (Estados Unidos), Cristina Tardaguila, fundadora del centro de verificación Lupa Media (Brasil), y Ana Paula Valacco, gerente del programa JournalismAI de la London School of Economics, expusieron los retos que presenta la desinformación.



Durante una conversación dirigida por Xabier Meilán, gestor del proyecto europeo “Apoyo a la Alianza para el Desarrollo en Democracia” (ADD), los temas abordados incluyeron casos recientes de difamación y el proyecto de ley sobre la libertad de expresión en la República Dominicana, las posibles soluciones para proteger a los jóvenes como la promoción de la conciencia crítica, la importancia del “fact-checking”, verificación de hechos, y el papel de los intereses financieros en la difusión de informaciones falsas.



Explicaron el desafío en un entorno donde hay un gran analfabetismo digital y en el que las diversas plataformas digitales, que no cuentan con las regulaciones impuestas a medios tradicionales de comunicación o las telecomunicaciones, son utilizadas como herramientas políticas.



Segundo evento en RD



La embajadora Barbry, abrió el panel destacando la importancia que representa la lucha contra la desinformación para Francia.

Hogla Enecia Pérez, periodista elCaribe durante panel sobre desinformación.

Ese conversatorio es el segundo evento organizado por la Embajada de Francia en el país sobre el tema, tras un primer taller en noviembre que había reunido a unos cuarenta periodistas dominicanos para aprender técnicas de verificación de la información.



Ese intercambio de opiniones clausuró la primera jornada de un taller de dos días sobre “Metodología de análisis de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales”, organizado en la Alianza Francesa por el programa europeo ADD.



Este taller reunió a periodistas locales, así como de Ecuador, Costa Rica y Panamá, cuatro países miembros del programa ADD.