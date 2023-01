Email it

Los disturbios en la cárcel civil de Gonaïves el jueves 26 de enero dejaron una veintena de presos muertos, mientras otros tanto se dieron a la fuga. Las organizaciones de derechos humanos cifran en 27 el número de víctimas mortales, mientras que las autoridades lo elevan a 14.

Frente a la prisión, alojada en un antiguo depósito de la misión de la ONU, decenas de ciudadanos se acercaron desesperados para averiguar si sus familiares estaban vivos.

Con nuestro corresponsal en Puerto Príncipe, Ronel Paul

Tras el motín en la prisión civil, una multitud compacta observa un cadáver tendido en el suelo cerca de la entrada principal.

Un poco más allá, se puede ver otro cuerpo con la cara ya comida por los perros. Aferrada a la valla de la prisión, esta madre no puede contener las lágrimas.

“Mi hijo tiene 16 años. Fue detenido durante los saqueos en Gonaïves. He venido a comprobarlo, he oído que han muerto muchos presos, no sé si mi hijo está entre ellos”, dice que lo voz quebrada por el llanto.

Con una pancarta alrededor de la cintura, esta otra madre se queda atónita. Viene de Marmelade, a 52 km de Gonaïves. Su hijo de 17 años lleva tres meses en prisión y teme que sea una de las víctimas.

“Mi hijo es Luckson Pierre. Estaba en la celda número 1. Había luchado en Puilboreau, luego fue trasladado aquí. No puedo aguantar más…”, dice conmocionada.

Con una tableta en la mano, el defensor de los derechos humanos Jean Rony Lima recopila información. Según él, esta fuga era previsible.

“Cuando se tiene a 560 detenidos en cuatro celdas, con sólo dos o tres policías acompañados por unos pocos agentes de la unidad de orden público que no han recibido formación para ello, en un momento en que la policía nacional está en rebelión contra el Estado haitiano, lo que está ocurriendo hoy no es una coincidencia”, asegura a RFI.

En el momento de la fuga, 17 mujeres recluidas en la prisión fueron violadas. Entre ellos había una mujer que acababa de dar a luz y un menor.

La nación más pobre de América sufre una creciente crisis política y económica, provocada en parte por el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.

Fuente: Radio Francia Internacional RFI.