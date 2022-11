Email it

La administración de Joe Biden en EEUU tiene el hito de ser líder en deportaciones de haitianos en el último año. Un hecho en el que coinciden la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ONG’s de derechos humanos como Human Right Watch y Amnistía Internacional y hasta periódicos estadounidenses como The New York Times, que registran el tema.

Desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022, la OIM registra la repatriación de 21,303 haitianos hasta octubre de 2022, 69 % expulsados desde EEUU. Y tan solo desde enero de 2022, el país norteamericano devolvió a Haití 14,706 migrantes.

La mayoría de las deportaciones de haitianos desde EEUU (89.75 %) ocurrieron en los primeros cinco meses, liderando enero (4,255) y mayo (4,655), mes en el que el país norteamericano aceleró las expulsiones de haitianos enviando un récord de 58 vuelos de expulsión a Haití, según datos de las OIM, también registrados por The New York Times.

El periódico estadounidense incluso cifra en más de 25.000 haitianos expulsados ​​de Estados Unidos y devueltos a Haití, tomando en cuenta los datos de la OIM desde el 1 de enero de 2021.

Altamente denunciado

A comienzos de este 2022, Human Right Watch denunció la deportación por parte de Estados Unidos de más de 20.000 haitianos de regreso a su país en 2021, pese a que este se encuentra en una situación «caótica». Asimismo, en mayo de este año, más de 100 organizaciones de derechos humanos suscribieron una comunicación a la Casa Blanca donde incluyeron el tema de las deportaciones de haitianos, previo a la Cumbre de las Américas.

Por aire, mar y tierra… y sin explicaciones

El mundo recuerda las imágenes de septiembre de 2021 donde agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU, montados a caballo, cargan contra migrantes haitianos que cruzan el río. El presidente Joe Biden lo calificó de “horrible”. Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que una investigación “se completaría en días, no en semanas”. Pero hasta el momento no se conocen resultados de estas investigaciones.

Lo que ha funcionado con eficiencia son los vuelos. El Departamento de Seguridad Nacional otorgó un contrato sin licitación de $ 15 millones a Geo Group, un operador de centros de detención de inmigrantes con fines de lucro muy controvertido, para administrar los primeros vuelos a Port-au-Prince y Cap-Haïtien.

El ritmo de los vuelos de expulsión fue acelerado. De las 21.215 deportaciones de haitianos registradas por la OIM desde enero de 2022, más de 18 mil se dieron mediante vuelos de expulsión.

Alrededor de dos tercios de los enviados de regreso a Haití fueron expulsados ​​bajo el “Título 42”. Una política de la administración Trump que, con motivos dudosos, utilizó los riesgos de pandemia como pretexto para enviar a los migrantes lo más rápido posible. Incluso cuando solicitan asilo o protección contra daños. La administración de Biden mantuvo el Título 42 en su lugar, sin cambios. Y lo usó para expulsar rápidamente a los migrantes más de 1,1 millones de veces.

A partir del 21 de diciembre, la norma Título 42 quedará suspendida.