Bruselas, 23 jun (EFE).- Casi una treintena de organizaciones europeas e internacionales, desde sindicatos hasta ONG de derechos humanos entre otros, convocaron este lunes una manifestación en Bruselas para exigir el cese de las relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) e Israel mientras, dijeron, “persistan los crímenes atroces cometidos por este país”.

“Las consecuencias de estos acuerdos son enormes, en realidad, porque proporcionan una ayuda muy clara a la ocupación ilegal israelí al apoyar y continuar el comercio económico con Israel”, afirmó a EFE durante la protesta la coordinadora de la organización en apoyo a Palestina ‘Al-Haq Europe’, Dima Issa.

El encuentro, que reunió frente a la Comisión Europea (CE) en la capital belga a unas 250 personas según informaron las fuerzas de seguridad locales, se produjo en el marco de la reunión celebrada este lunes entre los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, que analizarán un informe de revisión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, un marco que regula el diálogo político y la cooperación económica entre la UE e Israel.

Ese informe, elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), ve “indicios” de que los israelíes estarían incumpliendo sus obligaciones en el acuerdo de asociación con la UE en materia de derechos humanos con sus acciones en Gaza.

revisión del Acuerdo

“En este proceso de revisión del Acuerdo queremos que se implementen medidas concretas, ya que los crímenes israelíes han sido una violación muy clara de los derechos humanos y han sido muy bien documentados. Ahora es el momento de que la Unión Europea y sus Estados miembros tomen medidas”, reivindicó Issa.

Entre las medidas propuestas destacó recortes “en toda la cooperación militar”, incluyendo exportaciones, importaciones, investigación y los intercambios militares.

Por su parte, la miembro de la Asociación Belgo-Palestina Manon Maree describió el acuerdo como “el pacto de la vergüenza” porque convierte a Europa, según indicó, “en el primer socio comercial de Israel en tiempos de genocidio”.

“Ambas partes tienen que respetar los derechos humanos. Esto está en el acuerdo, y es obvio que Israel no respeta estos derechos y la Unión Europea sigue manteniendo su acuerdo. Así que es una vergüenza. También lo es que la Unión Europea no haya cambiado nada desde el comienzo del genocidio en su relación con Israel”, expresó.

Los asistentes corearon enérgicamente mensajes como “Stop the genocide” (Parad el genocidio), “By sea and rivers, Palestine will be free” (Por mar y ríos, Palestina será libre) o “One solution, the revolution” (Una solución, la revolución).

Además, portaron banderas de Palestina y vistieron sus emblemáticos pañuelos, además de abanderar pancartas con consignas como “Gaza don’t cry” (Gaza no llores) o “Israel stop impune” (Israel, basta ya de impunidad).

Según indicaron algunos organizadores del evento a EFE, tras la protesta quedan a la espera de una respuesta o reacción “concreta” por parte de los líderes europeos.