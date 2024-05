Nueva York. La Fiscalía pidió que el expresidente Donald Trump, que se enfrenta a un juicio penal en Nueva York, sea multado con al menos 4.000 dólares nuevamente por desacato a la ‘orden mordaza’ que le prohíbe hablar públicamente contra testigos, fiscales y miembros del jurado.



Esta multa se sumaría a la de 9,000 dólares que recibió el martes cuando el juez, Juan M. Merchán, encargado del proceso penal, determinó que Trump había violado la ‘orden mordaza’ al hacer varias declaraciones públicas en su red social, Truth Social, y en el sitio web de su campaña en las que atacó a los testigos que participan en el juicio.



Los fiscales presentaron hoy al juez cuatro pruebas, una por cada una de las supuestas violaciones de la ‘orden mordaza’ y dijeron que buscan una multa máxima de 1.000 dólares, pero que por el momento no buscan una pena de prisión.



La mayoría de las pruebas de la Fiscalía fueron declaraciones que Trump, quien está en campaña para las elecciones presidenciales de este año, hizo a la prensa.



En una de estas declaraciones Trump apuntó que el jurado se había seleccionado demasiado rápido -se tardó una semana- y que la ciudad de Nueva York era mayoritariamente demócrata, dando a entender que el jurado podría no ser imparcial en este juicio, el primero en la historia de Estados Unidos a un expresidente.



Por su parte, el equipo legal de Donald Trump proporcionó al juez 500 páginas de pruebas, apuntó al juez que este caso está siendo muy mediatizado y que el político tiene derecho tanto a contestar lo que le preguntan como a defenderse de los ataques que está recibiendo, sobre todo, por parte de Cohen en las redes sociales.



Además, pidió que Cohen no forme parte de esta ‘orden mordaza’.



El juez Merchán no tomó una decisión tras escuchar las dos partes, pero se espera que lo haga próximamente.