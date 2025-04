Roma. Sor Geneviève Jeanningros, la monja francesa amiga del papa que le llevó a conocer a las comunidades marginadas de Roma, acudió por cuarta vez a la basílica de San Pedro y acompañada de una transexual paraguaya para despedirse definitivamente de Francisco.



Geneviève, en el último día en que el papa yace a los pies del baldaquino de Bernini, visitó el féretro del argentino junto a Laura Esquibel, la primera transexual que estrechó la mano del papa.



“Lo vi siete veces y comimos juntos. Le cocinaba empanadas de vez en cuando y se las mandaba. Le quería mucho”, declaró Esquibel a la salida a ‘Vatican News’.



“Sus ojos, su mirada, cuando me dijo adelante”, eso es lo que más echará de menos Geneviève, tal y como confesó al mencionado medio, justo después de haberse despedido con un beso dirigido al féretro.



“Y también su ayuda. Tuvimos mucha ayuda. Pero tal vez más la ayuda moral, ya ves, vinimos tantas veces, su bienvenida no tenía límite. Y también mucha esperanza”, añadió la monja, que se ha hecho viral en los últimos días por saltarse el protocolo el pasado miércoles, el primer día de la capilla ardiente.



Su despedida



Allí, la monja de 81 años, de la orden de las Hermanitas de Jesús y con una mochila sobre sus hombros, se acercó discretamente a la zona donde se había colocado el féretro del papa Francisco para rezar y llorar en silencio.



A pesar de que no formaba parte del rígido protocolo que obligaba a los cardenales, obispos y personal del Vaticano a ser los primeros en dar el adiós al pontífice, nadie se atrevió a decirle a la religiosa que ese no era su lugar y allí permaneció durante varios minutos.



La ‘enfant terrible’, así llamaba el papa Francisco a esta religiosa que se dedica desde hace 56 años a asistir a las mujeres transexuales y a los feriantes de Ostia, la costa de la región del Lacio.