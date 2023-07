Email it

NUEVA YORK.- “La Gran Parada Dominicana en El Bronx”, a celebrarse este domingo 30 en dicho condado, podría verse sin la asistencia de la representación de Montecristi, provincia a la que está dedicado el desfile.

La incertidumbre surge a raíz de los serios problemas en su logística que viene confrontado “La Parada” ya que al celebrar la noche de este miércoles su gala en los salones de Marina del Rey en El Bronx, parte de la delegación montecristeña que viajó a la Gran Manzana para participar en los diferentes eventos decidió no asistir.

Asimismo, el concejal Rafael Salamanca, por el distrito 17-Bronx; presidente del Comité de Uso de la Tierra en NYC, y potencial candidato a la presidencia del mismo condado, compró una mesa para sus 10 invitados en $4,000 dólares, pero fue ubicado en el fondo del salón, al lado de la salida de la cocina, por lo que disgustado decidió marcharse del lugar.

Igualmente, para esta gala se anunció la presentación de una orquesta, pero se presentó otra.

La representación de Montecristi, encabezada por el senador Moreno Arias, los síndicos de las poblaciones de Villa Elisa, Hatillo Palma y Palo Verde, que se encuentra en la Gran Manzana, decidió no asistir a la “gala” debido a que los demás montecristeños invitados les fue negada la cita consular, algo que se les había prometido.

Cada uno de esos pueblos compró dos carrosas a razón de US$9 mil dólares cada una para un total de US$54 mil, y el tranque se presenta ahora que dichas carrozas no tienen quien la utilice y el dinero al parecer no ha sido devuelto.

Se ha informado, extraoficialmente, que los montecristeños se proponen no participar del desfile este domingo a lo largo de Grand Concourse. El senador Arias figura como el Gran Mariscal del evento y no se sabe si desfilará o no.

Los montecristeños han tratado de reunirse con el presidente de la Parada, Felipe Febles, pero no ha sido posible hasta el momento, según trascendió.