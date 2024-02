Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, reafirmó su confianza en el comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, después de que Israel indicara que varios combatientes de Hamás usaron sus oficinas en el norte de Gaza.



“Lazzarini mantiene el apoyo total del secretario general”, dijo hoy el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, durante su rueda de prensa diaria, en Nueva York.



Dujarric respondía así a preguntas de la prensa sobre la petición de las autoridades israelíes de que el comisionado dimita, después de hacer públicas sus acusaciones sobre el uso de las instalaciones de la UNRWA por parte de militantes de Hamás.



El Ejército israelí indicó además que un túnel de 700 metros de largo y a 18 metros de profundidad que pasaba por debajo de la sede de la UNRWA tenía su infraestructura eléctrica conectada a las instalaciones de la agencia.



En un mensaje en la red social X el sábado, Lazzarini negó cualquier conocimiento de un túnel bajo su sede en Gaza y dijo que la organización inspeccionó las instalaciones un mes antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre.



El comisionado también dejó claro que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre las acusaciones por parte de las autoridades israelíes, y agregó que no puede “confirmar o comentar” la información porque el personal de UNRWA dejó su sede en Gaza el 12 de octubre.



La misma defensa de Lazzarini, sin embargo, no se extendió también a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, cuya entrada a Israel fue negada este lunes por las autoridades después de que hace dos días dijera que el ataque de Hamás contra Israel no fue por antisemitismo, sino por la represión de Israel.

Muere trabajador de agencia para refugiados

Lazzarini denunció que un trabajador humanitario de su organización murió y otro resultó herido por disparos del Ejército israelí en la ciudad de Jan Yunes, situada en el suroeste de Gaza. “En dos incidentes distintos, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una escuela de la Unrwa en Jan Yunes. Como resultado, dos colegas de la Unerwa recibieron disparos y uno murió”.