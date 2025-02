Jerusalén. El Gobierno de Israel aseguró, después de anunciar que envió una delegación de negociación al Cairo, que su “fin último” en las negociaciones con el grupo islamista Hamás es un “alto al fuego permanente” en Gaza.



El portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, David Mencer, subrayó que las conversaciones para lograr un cese al fuego permanente llevan ya un tiempo desarrollándose, acompañadas por Estados Unidos, y que “realmente nunca se han acabado”.



“Sabemos que es difícil, pero estamos comprometidos con que todos los rehenes vuelvan a casa y lograr todos los logros bélicos. Esta guerra no terminará hasta que no logremos todos esos objetivos”, dijo Mencer, quien añadió que “el objetivo último es un alto al fuego permanente”. Pero eso no se logrará, según la oficina del primer ministro, si Hamás sigue gobernando Gaza: “El futuro de Gaza debe ser desmilitarizado y desradicalizado”, dijo el portavoz de Benjamin Netanyahu.