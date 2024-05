El Cairo. Los mediadores egipcios y cataríes recibieron este martes la propuesta de Israel de reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el intercambio de rehenes y discutir la demanda del grupo islamista Hamás de aplicar una “calma sostenible” en la Franja de Gaza, informó una fuente de seguridad egipcia.



De acuerdo con esta fuente, que pidió el anonimato por cuestión de seguridad, la nueva propuesta israelí incluye la disposición a discutir la demanda del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás de aplicar una “calma sostenible” en el enclave palestino, que según las reivindicaciones del grupo palestino implica un cese total de los ataques y un alto el fuego permanente.



Esta nueva propuesta israelí incluye “la voluntad de discutir la demanda de Hamás de una ‘calma sostenible’ en la Franja de Gaza”, así como la “voluntad de ser flexible” con respecto al número de detenidos vivos que serán liberados en la primera fase humanitaria del acuerdo.



Asimismo, la fuente destacó que se trata de “una propuesta escrita y oficialmente actualizada” y que contiene “buenos detalles sobre los principios generales” para alcanzar un posible acuerdo para liberar a los detenidos en Gaza y que puede conducir inicialmente a un alto el fuego temporal para estudiar posteriormente la “calma sostenible”.



Además, añadió que las conversaciones se reanudarán probablemente la próxima semana en la capital de Catar, Doha, si bien no especificó cuándo.



Por otro lado, una fuente del movimiento Hamás reiteró que “no hay negociaciones si no incluyen un cese integral de la agresión, la retirada del (Ejército israelí) del cruce de Rafah y el restablecimiento de su administración anterior”.



Este informante añadió que “detener permanentemente la agresión en toda la Franja de Gaza es el punto de apoyo y el comienzo, y sin ello no habrá acuerdo”.



Esta propuesta llega en la misma jornada en la que Egipto, Catar y Estados Unidos, que ejercen como mediadores entre el grupo islamista Hamás e Israel, afirman estar “intensificando sus esfuerzos” para reactivar las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza.