Ciudad del Vaticano. Los cardenales llegados a Roma para elegir un sucesor del papa Francisco en el cónclave del 7 de mayo viven este jueves una jornada de pausa y reflexión y su único acto en la agenda es una misa en memoria del pontífice difunto.



Este Primero de Mayo, festivo en la iglesia por ser el Día de San José, patrón de los trabajadores, no se celebrará en el Vaticano la congregación general, el foro diario en el que los purpurados se reúnen para decidir los pasos hasta el cónclave.



Esta reunión se reanudará hoy viernes a las 9.00 hora local (7.00 GMT).



Hasta la víspera habían llegado a Roma 124 de los 133 cardenales electores (el Colegio Cardenalicio está compuesto por 252 miembros, aunque solo 133 tienen derecho a voto en el cónclave por tener menos de 80 años y dos han renunciado a asistir por problemas de salud).



Esta será por lo tanto una jornada de pausa para estos cardenales llamados a elegir a un sucesor del papa Francisco en el cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo, aislados en la Capilla Sixtina.



No obstante, el Vaticano sigue con las misas de las ‘novendiales’, el periodo de nueve días de luto que siguen a la muerte de un pontífice, y la de hoy será oficiada por el que fuera su prefecto para la Doctrina de la Fe, el argentino Víctor Manuel Fernández. El prelado criticó a quienes en Argentina tachan de “vagos” a trabajadores de la calle o sintecho, durante la misa en memoria del papa Francisco en la basílica de San Pedro del Vaticano



Narró en su homilía al resto de cardenales, miembros de la Curia y fieles un hecho que no es “capaz de olvidar”. “Varias veces vi a un joven cerca de mi casa en Buenos Aires. Lo veía por la calle haciendo su trabajo, recogiendo cartones y botellas para alimentar a su familia. Me lo encontraba cuando yo iba a la Universidad por la mañana y, al volver por la noche, seguía trabajando”, rememoró ‘Tucho’ Fernández.