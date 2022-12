Joven es asesinado por defender a su novia de ser víctima de abuso sexual

Un joven de 19 años murió tras enfrentarse a un ladrón que intentó abusar sexualmente de su novia. Su familia pidió justicia para que el caso no quede impune, informaron este martes medios internacionales.

La víctima, Keylor Elí Gamboa Muñoz, acababa de obtener el título de bachiller, y en medio del enfrentamiento con el agresor recibió una puñalada mortal en el cuello.

Los hechos ocurrieron en Costa Rica. El joven fue a una fiesta con su novia la noche del 26 de diciembre. Cuando pasaban junto a una parada de autobús un delincuente, armado con un cuchillo, intentó robarles y abusar sexualmente de la mujer.

Fuentes judiciales del país indicaron que «se produjo un forcejeo entre ambos hombres, resultando Keylor herido en el cuello, mientras que el sospechoso sufrió heridas en el tórax». La mujer, por su parte, sufrió «cortes y heridas en las manos».

Gamboa Muñoz llegó a la emergencia del Hospital Calderón. No obstante, perdió la vida.

Un joven respetuoso

La Policía local actuó de manera rápida y dio con la captura del sospechoso, quien es un hombre de 34 años de edad, que resultó con una herida en el pecho.

“Un muchacho que no tomaba, no fue drogadicto, nunca se fumó un cigarro, no lo vi con una cerveza, un muchacho de mucho respeto, incluso trabajaba con los tíos. Era un muchacho valiente, honrado y muy educado, ayudaba siempre a sus padres”, señaló un tío de la víctima que pide que el crimen no quede impune.

Por medio de redes sociales, Larisa Madrigal, la novia de Keylor, escribió un sentido mensaje en homenaje a su novio.

“Simplemente, no hay palabras para expresarte todo lo que siento ahorita, gracias por todo, siempre intentaste ser el mejor en lo que hacías, cumplimos una meta que era graduarnos juntos, nos faltaba muchas metas por cumplir, pero las cumpliré por ti mi ángel”, expresó la joven.