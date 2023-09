Brasilia. La Corte Suprema de Brasil condenó a penas de entre 17 y 14 años de cárcel a los tres primeros imputados por el asalto a las sedes de los tres poderes ocurrido el 8 de enero pasado, en medio de un fuerte debate que reflejó la polarización política que vive el país.



Aécio Lúcio Costa Pereira, el primero de los 1.390 activistas de ultraderecha acusados por ese atentado contra la democracia juzgado por el Supremo, fue declarado culpable, igual que los otros dos, de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños agravados y destrucción de patrimonio público.



Si bien la culpabilidad fue reconocida en forma unánime, hubo fuertes divergencias entre los once miembros del Supremo con respecto a las penas que debían aplicarse y a los delitos imputados.



Se impuso, sin embargo, la propuesta del juez relator, Alexandre de Moraes, quien sugirió para Costa Pereira 17 años de prisión por lo que calificó de “ataque golpista” con “odio irracional”, con el “claro objetivo” de incitar a “las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno legítimo” de Luiz Inácio Lula da Silva.



Los hechos ocurrieron ocho días después de la investidura de Lula, quien en las elecciones de octubre se impuso al expresidente Jair Bolsonaro, que no reconoció ese resultado, al igual que la extrema derecha que le apoya y que promovió el asalto de enero. Según la presidenta del Supremo, Rosa Weber, el 8 de enero fue “un domingo de infamia”, cuando “la democracia fue atacada por una turba irracional que, con un total desprecio por la cosa pública, invadió con furia el corazón de la República”.



Tras ese primer y simbólico caso, fueron juzgados Matheus Lima de Carvalho y Thiago de Assis Mathar, condenados respectivamente, y con discrepancias similares, a 17 y 14 años, en el segundo caso atenuado porque, a diferencia de los otros, no alentó el golpe en sus redes sociales.