Washington. La secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo que para sacar a Haití del caos se debe iniciar un proceso de diálogo institucionalizado e inclusivo de todas las fuerzas políticas, un proceso electoral creíble justo y transparente y mejorar la seguridad para esa nación con recursos de la comunidad internacional.



Asimismo, la OEA destaca en un comunicado que para lograr la paz en Haití debe haber justicia respecto al asesinato del presidente Jovenel Moise.



Consideró que sin el esclarecimiento de la verdad y sin que se haga justicia no será posible avanzar en el camino de la reconciliación y la concordia.



“En dicho proceso la comunidad internacional puede aportar los recursos y desarrollar los puentes entre las partes para fortalecer a todos en un sendero de fortalecimiento de capacidades organizacionales e institucionales”, señala el comunicado.



La OEA insiste en que estos procesos requieren de la cooperación de la Comunidad Internacional, obviamente en todo lo que refiere a los recursos necesarios, ya sean financieros, humanos y materiales.



“Esto no puede ser hecho sin que la comunidad internacional pague esta cuenta. No son tantos en la comunidad internacional que tienen esa capacidad de hacerlo, por lo tanto la responsabilidad de la cuenta a pagar está en unos pocos que no deben ni pueden tardar en asumir esa responsabilidad porque el tiempo juega en contra de Haití porque todo lo que pasa simplemente empeora la situación”, señala el organismo internacional.



Fuerzas en contra



No obstante, la OEA está consciente de que fuerzas internas haitianas se opondrán a estos 3 procesos, en el caso del diálogo institucionalizado porque el mismo puede traer ventajas de estabilidad política al país y esto afectaría gravemente determinados intereses que hoy prevalecen en Haití.



Indica que esas fuerzas también se opondrán a un proceso electoral creíble, justo y transparente porque las formas y maneras de hacerse con el poder en las lógicas políticas actuales han sido completamente diferentes a eso.



“También con toda seguridad habrá oposición para el desarrollo de un proceso institucional de seguridad para el país con un fuerte compromiso con la comunidad internacional porque eso desmantela la situación de predominancia de la violencia de las bandas armadas y del crimen organizado”, sostuvo.



Considera absolutamente necesario revertir el proceso de violencia con otras condiciones institucionales y con un compromiso internacional diferente que permita controlar la situación de violencia y desarmar a las bandas armadas en el vecino país.



Entiende imperativo acorralar la operativa territorial del crimen organizado y que los recursos humanos, financieros y materiales para estos fines provengan en mayor medida de la comunidad internacional.



La OEA entiende que se debe comenzar los mismos a la brevedad con el diálogo, ya que el proceso electoral transparente y la seguridad institucional se elaborarán sobre esa base y no sobre decisiones extemporáneas completamente externas y desajustadas a lo que la cultura política de ese país y su cultura social pueden recibir y hacer.



Advirtió que los recursos tienen que ser inducidos en Haití a través de un proceso institucionalizado de la comunidad internacional con un fuerte componente de monitoreo y lucha contra la corrupción para evitar el desvío de recursos y su mala utilización.

Otras propuestas que plantea el organismo

La OEA también propone un proceso de reforma constitucional, a partir de los trabajos de los tres procesos antes mencionados, con el objetivo de resolver las graves deficiencias y problemas de la Constitución actual.



De acuerdo a la OEA otros elementos vitales para resolver la crisis y los graves problemas de Haití son un Banco Central autónomo, fuerte y responsable, un sistema de Justicia independiente fuerte y eficiente, un sistema educativo con capacidades de dar soluciones reales a las necesidades de la juventud y niñez haitianas y un proceso de inversión incremental que permita el trabajo y puestos de trabajo para los haitianos y las haitianas.



“Ignorar esta necesidad significa falsear completamente la realidad. Pretender tomar un camino de espera, hasta que Haiti acumule sus propias capacidades sin asistencia internacional, llevaría años, el país no cuenta hoy, ni tampoco contará en un futuro cercano, con las condiciones para lograrlo solo”, indicó la OEA.



El comunicado del organismo explica que la crisis institucional que vive Haití es resultado directo de las acciones de las fuerzas endógenas del país y de la comunidad internacional.