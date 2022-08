Email it

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizó que el brote de viruela del mono y el contagio de esta enfermedad se está produciendo entre personas por un contacto muy cercano, y no por una transmisión de animales a humanos.



“La viruela del mono está presente en varios animales y es más común en los roedores. La única razón por la que se le llama así es porque fue identificada en un grupo de monos en un zoológico en Dinamarca”, comentó al respecto la portavoz de la OMS, Margaret Harris.



Agregó que la opinión pública “debe entender claramente que la transmisión que estamos viendo es de humano a humano, es una transmisión por contacto cercano y la preocupación debe centrarse en lo que podemos hacer para protegernos y para proteger a los demás”.



Harris dijo que el miedo no debe provocar ataques contra animales, en referencia a casos de golpizas y envenenamientos de monos registrados en Brasil.



El virus tiene el potencial de saltar de un animal a un humano, pero “esto no es lo que estamos viendo ahora, el riesgo de transmisión es a partir de otro humano”.



La OMS está en el proceso de determinar un nombre neutral para esta enfermedad y así evitar que se estigmatice a un grupo de animales o de humanos.



Vacuna



Ayer, las autoridades sanitarias de EE.UU. esperan que un nuevo método de administración de la vacuna contra la viruela del mono, que ha recibido una autorización de emergencia de la FDA, quintuplicará la cantidad de vacunas disponibles en el país. “Es un cambio de paradigma”, aseguró el coordinador del equipo de respuesta de la Casa Blanca contra la enfermedad, Robert Fenton. El nuevo método consiste en la administración por vía intradérmica de dos dosis de la vacuna que, juntas, utilizan tan solo un quinto de la cantidad total de compuesto que normalmente se usa para vacunar a los pacientes.

El 40 % de pacientes sufren complicaciones

El 40 % de pacientes con viruela del mono sufren complicaciones que requieren tratamiento médico, según un estudio den Españat. El estudio observacional, llevado a cabo en Madrid y Barcelona, determina que casi la mitad de los pacientes analizados presentaron complicaciones como proctitis (25 %), la ulceración amigdalar (11 %) y el edema de pene (8 %).