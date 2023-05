El Paso. El centro de la localidad fronteriza estadounidense de El Paso y los albergues de la ciudad estuvieron en calma ayer con un incremento menor de migrantes del esperado, tras el levantamiento el jueves del Título 42, una norma que permitía la expulsión en caliente de los refugiados.



El fin de esta controvertida medida empujó a muchos migrantes a buscar precipitadamente cruzar la frontera hacia Estados Unidos y desató el miedo de las autoridades a un mayor aumento del flujo migratorio. “La llegada de migrantes a nuestro albergue ha sido muy lenta frente a lo que nos esperábamos”, aseguró a EFE John Martin, director del centro Opportunity Center, donde hasta hace solo tres días se refugiaba cerca de un millar de indocumentados.



El centro alberga a 183 migrantes, 102 de los cuales llegaron este jueves, explica Martin antes de subrayar: “No estamos viendo el impacto que creíamos que íbamos a ver” tras el fin del Título 42.

Arturo Díaz, uno de los responsables del albergue, confirmó que la reducción fue posible gracias a que las autoridades dijeron que los iban a ayudar, por lo que decidieron entregarse en masa.



“Desgraciadamente nos dimos cuenta de que deportaron a varios, no sabemos por qué, pero habían dicho que los que tuvieran antecedentes penales, yo no sé (…)”, subraya Díaz en las oficinas de Opportunity Center.



Sus impresiones concuerdan con las palabras del subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional DE EE.UU., Blas Núñez-Neto, quien afirmó que no se ha detectado un incremento sustancial de los cruces de migrantes en las primeras horas transcurridas desde el levantamiento del Título 42, aunque apuntó que era pronto para ofrecer cifras oficiales.



“Podemos afirmar que no hemos visto ningún aumento sustancial en la migración esta mañana”, explicó el funcionario, quien, sin embargo, dijo que las detenciones en la zona siguen siendo “elevadas”.



Desde México, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el flujo migratorio ha descendido desde la noche del jueves.



El Paso, en calma



Por su parte, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, confirmó que se han visto menos migrantes llegando a esta área, la que más tráfico de refugiados ha experimentado en los últimos seis meses.



Según Leeser, el flujo migratorio visto en las dos semanas anteriores al vencimiento de la norma sanitaria impuesta durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021) se debió a que los migrantes “tenían la impresión y, por desgracia, se les dijo que si llegaban aquí antes de la expiración del título 42 podrían permanecer en Estados Unidos y obtener asilo político”.



Leeser apuntó que ayer se registró un pico de 1.800 migrantes detenidos, que se encontraban en su mayoría en las puertas de la valla fronteriza 40 y 42 y que fueron trasladados para su procesamiento a los centros de la Patrulla Fronteriza.



Asimismo, precisó que los albergues y alojamientos hoteleros puestos a disposición por las autoridades han acogido en las últimas 24 horas a 150 personas que ya han superado el triaje de las fuerzas de seguridad.



En el refugio instalado en la antigua escuela Basset, que fue inaugurado el miércoles y que ya ha recibido a los primeros migrantes, un agente de seguridad armado impide a los periodistas acercarse a las instalaciones.



Entre los migrantes que fueron liberados por las autoridades con la documentación para continuar su proceso de solicitud de asilo está Kevin Padrón, un venezolano de 22 años que quiere ser chef de cocina.



Durmió a la intemperie, en la acera de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el centro de El Paso. Cuenta que fue detenido el jueves 4 de mayo y puesto en libertad ayer y que no ha viajado todavía porque un amigo que le iba a ayudar no contesta al teléfono.

Frontera norte de México también en calma

Tijuana. La frontera norte de México se mantuvo en tranquilidad, pese a que se auguraba el caos en el primer día sin el Título 42 de Estados Unidos con decenas de miles de migrantes que esperarían cruzar pese a las nuevas restricciones estadounidenses. Contrario a lo que se pensaba, las cosas transcurrieron normalmente desde la madrugada, sin que se presentaran estos intentos como lo vaticinaron las propias autoridades estadounidenses, que realizaron incluso simulacros de seguridad en el puerto internacional de San Ysidro. El temor de que se acrecentara el número de migrantes que intentara llegar a Estados Unidos llevó a las autoridades estadounidenses a desplegar a al menos 24,000 agentes de la patrulla fronteriza.