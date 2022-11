Egipto. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, se mostró “decepcionado” por no haber conseguido que se adoptara «un lenguaje fuerte» en el tema de la mitigación (reducción de emisiones contaminantes) en el texto final de la cumbre del clima COP27.



“Para hacer frente al cambio climático es necesario que todos los flujos financieros apoyen la transición hacia la baja emisión de carbono: la UE vino aquí para conseguir un lenguaje fuerte y estamos decepcionados por no haberlo conseguido”, señaló el también responsable comunitario del Pacto Verde en su discurso final en el plenario.



El Plan de Implementación de Sharm el Sheij, aprobado el domingo, insta a los países a reducir progresivamente la generación de energía a partir del carbón -en plantas que no cuenten con tecnologías de captura de carbono- y a abandonar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, petición que ya estaba plasmada en el texto de Glasgow (COP26).



En la ceremonia de clausura, Timmermans quiso dejar claro que este plan «no es un paso adelante suficiente para las personas y el planeta».



“No trae suficientes esfuerzos adicionales de los principales emisores para aumentar y acelerar sus recortes de emisiones, no genera un mayor grado de confianza en que lograremos los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París y en Glasgow el año pasado”, aseguró.



Timmermans lamentó que se ha perdido «mucha velocidad desde Glasgow».



“Ya hemos perdido mucho tiempo. Y nuestra gente y nuestro planeta no tienen más tiempo que perder: nos comprometemos a recuperar la velocidad, empezando ahora y aquí. Y a recuperar el impulso que tuvimos en Glasgow”, indicó.