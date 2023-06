NUEVA YORK.- El miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo (FP) y coordinador general del proyecto “300 con Leonel” en esta ciudad, Gerardo Rosario, lamentó que la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana emitiera un comunicado alertando a sus ciudadanos que viajen al país a tener “mayor precaución debido a la delincuencia” que se ha registrado en los últimos tiempos.

Rosario afirma que el auge de la delincuencia se ha incrementado sobremanera en el actual gobierno del presidente Luis Abinader. “Es vergonzoso que tengamos que recibir noticias desde exterior sobre una situación que el Estado debe tener controlada”, indica.

“Lo que dice la embajada de EUA en RD y los números de organismos internacionales en ese orden son en realidad cifras superiores y verdaderamente alarmantes; son miles los casos delictivos que se dan diariamente en el país caribeño que quedan sin resolver ni conocer”, especifica.

“La mayoría de los mismos no son denunciados ni registrados porque muchos ciudadanos dominicanos y extranjeros entienden que no vale la pena, ya que las autoridades no actúan y por eso la gente ha perdido la confianza en el Gobierno, ya que solo ofrece corrección y no cumple”, sostuvo.

“El fracaso en el control de la delincuencia es uno de los tantos del presidente Abinader, quien en campaña prometió que en su gobierno la delincuencia sería reducida al 50% en poco tiempo y ha resultado lo contrario”, expresó.

El político indicó que la comunidad dominicana en el exterior vive angustiada y preocupada de sus familiares en RD. “Cuando suena el teléfono desde RD por lo general el tema central es “mataron a fulano”, “atracaron la vecina”, “no se puede salir”, “todo está caro”, “el dinero no alcanza”, entre otras lamentaciones.

“Eso no puede continuar así, necesitamos enrumbar el país por mejores destinos”, enfatizó.

Recordó que durante la gestión del doctor Leonel Fernández se implementó el programa “Barrio Seguro”, reconocido por sus logros internacionalmente ya que por esta vía se crearon verdaderos mecanismos de inclusión social, corrección, seguimiento a los temas que generan violencia y delincuencia, un verdadero plan de seguridad democrático a favor de los dominicanos.

“Necesitamos volver a los tiempos que cuando llamaban a uno desde RD los temas eran: “Hicieron un metro”, “ahora no hay tapón”, “hicieron un elevado”, “esto está chulo”, “los precios están estables”, “con lo que mandaste echamos el plato de la casa”, manifestó, “porque antes se podía construir, comer y había más seguridad en tiempos de Leonel”, manifestó Rosario.