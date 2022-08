Email it

Matanzas. Una serie de grandes explosiones ha complicado este lunes las labores de extinción en el tercer día del incendio en un parque de depósitos de combustible de Matanzas (occidente de Cuba), el mayor desastre industrial de la historia del país.



Los estallidos, con columnas de fuego de varias decenas de metros, crearon una cortina de espeso humo negro que ha imposibilitado a los expertos analizar la situación sobre el terreno. El incendio, ahora fuera de control, podría seguir días activo.



En concreto, se desconoce el alcance de los daños en el tercer y cuarto depósitos de combustible, de los ocho que componen la base de supertanqueros, de 50,000 metros cúbicos cada uno.



“Las altas temperaturas han hecho muy difícil el trabajo y se ha ido comprometiendo en una reacción en cadena y ha sido prácticamente imposible lograr la extinción”, admitió este lunes en conferencia de prensa Alexander Ávalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba.



Según Ávalos, los otros cuatro tanques de la base se encuentran además “comprometidos” por las altas temperaturas del incendio y el viento en la zona.



“Todavía podemos estar días para extinguir el incendio”, agregó.



Por otro lado, como consecuencia de las recientes explosiones y la profusión de humo a ras de suelo, se ha frustrado el uso de una potente bomba hidráulica instalada por los equipos de cooperación procedentes de Venezuela y México, un paso clave para controlar el incendio.



Hasta ahora se ha reportado un muerto, los lesionados ascienden a 125 y el número de hospitalizados se ubica en 22. La cifra provisional de desaparecidos se ha revisado a la baja y ahora es de 14. Las personas no localizadas son principalmente bomberos que fueron sorprendidos por una de las primeras grandes explosiones. La recuperación de los cuerpos no comenzará hasta que se extingan las llamas, explicó el Gobierno cubano. or el Gobierno y la prensa oficial.