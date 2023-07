San Juan. Varios líderes caribeños urgieron este miércoles al primer ministro de Haití, Ariel Henry, a “convertirse en un intermediario honesto” para resolver la crisis en su país anunciando públicamente que no disputará las próximas elecciones.



“Tiene un papel importante que desempeñar. Creo que ha llegado el momento de que sea magnánimo y le indique públicamente al pueblo haitiano que él y otros miembros de su Gobierno no participarán en las elecciones cuando las convoquen”, dijo el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne.



Browne hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en Trinidad y Tobago en el marco de la cumbre anual de la Comunidad del Caribe (Caricom), organización de la que también es miembro Haití y que está mediando entre las partes haitianas.



Henry se convirtió en primer ministro coincidiendo con el asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio de 2021 y, desde entonces, ha tenido que lidiar con los pedidos de renuncia de la oposición y con bandas criminales que han causado una grave crisis de seguridad en el país.



Browne afirmó que, si bien Henry ha dicho en privado que no tiene la intención de participar en las elecciones, “debe decirlo abiertamente al pueblo haitiano”. “Si toma esa posición, entonces puede convertirse en un intermediario honesto y buscar una solución local junto con el grupo de Personas Eminentes y con el apoyo de la comunidad internacional”, subrayó.



El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, aseguró que comparte la posición de Browne y recordó que, durante la cumbre de Caricom en Bahamas a principios de este año, Henry se comprometió a no participar en las elecciones.