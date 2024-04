Lista de Bonos Patria con AUMENTO que se pagarán hasta el 27 de abril

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela entrega una serie de bonos a favor de los ciudadanos que enfrentan la fluctuación económica del país y a poco de culminar el mes de abril 2024, es importante conocer cuáles son los subsidios que están llegando al Sistema Patria. ¿Estos Bonos Patria contarán con un nuevo monto? Consulta en las siguientes líneas.

Es importante recodar que estos subsidios monetarios que se otorgan en Venezuela tienen la finalidad de ayudar a millones de familias llaneras a cubrir los gastos básicos. Por ello, HOY te contaremos cuáles son los bonos que se pagarán hasta el 27 de abril.

¿Qué bonos estáN llegando hasta el 27 de abril?

A lo largo del mes, en el Sistema Patria se depositan los diversos bonos anunciados por Nicolás Maduro. Ante ello, muchas personas buscan conocer cuáles son los subsidios que se pagarán del 21 al 27 de abril. A continuación te brindamos esa información.

Bono Cultores Populares

Bono Guerra Económica pensionados IVSS (Pagado)

Corresponsabilidad y Formación

Segundo Bono de Economía Familiar

Bono de Guerra pensionados, abril 2024: ¿Cuándo llega el subsidio?

Miles de pensionados IVSS esperaban con ansias el pago del Bono de Guerra Económica. Este se distribuyó este lunes 22 de abril. Consulta aquí el monto y cómo cobrarlo.

Bonos Patria: ¿Cómo cobrar los NUEVOS MONTOS?

Si a tu cuenta personal del Sistema Patria llegó uno de los bonos y no sabes cómo cobrar el beneficio económico, entonces tienes que seguir las siguientes indicaciones.

Ingresa a la página web de Sistema Patria e inicia sesión.

Dale clic en la sección de ‘Monedero’ y luego en ‘Retiro de fondos’.

Elige el monedero de origen, especifica el monto a retirar y selecciona el destino de los fondos.

Clic en ‘Continuar’ y ‘Aceptar’.

El sistema confirmará que la transacción es válida y podrás retirar el dinero.

¿Cómo recibir todos los Bonos Patria HOY?

En más de una oportunidad, algunas personas se han quejado de no recibir los Bonos Patria. Es probable que este grupo de usuarios no accedan al beneficio, porque no realizan algunas actualizaciones que solicita la plataforma más popular de Venezuela.