Llama a la PEPCA actuar ante desfalco JCE y fraude electoral en exterior

NUEVA YORK.- Representantes de diversos sectores de la comunidad dominicana en esta ciudad asistieron a la puesta en circulación del libro “La Cara Rota de la Diáspora”, autoría del periodista y escritor Esteban Cabrera.

Dicha obra recoge las investigaciones sobre el desfalco de varios millones de dólares asignados a las elecciones del exterior del pasado 5 de julio, y del fraude electoral que se cometiera contra el doctor Yomare Polanco, postulado candidato a diputado por la circunscripción 1 en Estados Unidos.

La JCE entregó, bajo la ley de Libre Acceso a la Información, al periódico El Faro Latino, cuyo director general lo es Cabrera, informaciones sobre ambos casos.

Cabrera dice que "se ocultaron más de cuatro millones de dólares y para nosotros que hicimos la investigación, ese dinero está desfalcado, hasta que la JCE demuestre dónde está”.

"Hacemos un llamado a Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a Miriam Germán, Procuradora General de la RD. a Yeny Berenice, directora general de Persecución del Ministerio Público a actuar porque estamos hablando de un robo mayor y un proceso electoral vulnerado claramente", precisa Cabrera.

Pidió que "no se etiquete el libro como político porque no hay un párrafo que no responda a la verdad”.

El proceso tuvo varias fases como una auditoría forense, análisis, ampliación de las indagatorias porque en los documentos que entregó la anterior JCE de 18,800 páginas, no estaban incluidos los actos delictivos de mayor contundencia".

Recordó que NY fue el epicentro de los desfalcos, donde comenzó todo cuando el Bank of América cerró varias cuentas de la JCE porque en pocos días sacaron más de 800 mil dólares en efectivo con las tarjetas de débito de esas cuentas.

“Ante todas estas falencias decidimos hacer el pedido, para que, a ninguno de ustedes, sus hijos y nietos en el exterior se les olviden cosas como estas, porque no podemos tolerarlas”, expresó Cabrera.

El libro de consultas consta de 218 páginas donde se citan funcionarios y autoridades de la JCE, vinculadas a los gastos del montaje de las pasadas elecciones.

Hablaron en el acto el doctor Rafael Torres Madera, quien hizo el prólogo oral del libro con una cronología que resumió el contenido de las denuncias de los desfalcos y el fraude electoral.

El ingeniero Oscar Pérez, se refirió al impacto de desconfianza y cuestionamientos en la diáspora a la transparencia de las elecciones de 2020 y futuros comicios en ultramar sino se restituye el derecho constitucional de elegir y ser electo de los dominicanos que sufragaron para escoger a Polanco como diputado.

Además, la activista Lilian Soriano Banner, presidente del “Proyecto Renacer”. Al evento, celebrado en el Comisionado Dominicano de Cultura (CODOCUL), asistieron profesionales, empresarios, activistas comunitarios, periodistas, representantes de clubes y ciudadanos comunes, entre otros.

El mismo fue bendecido por el Reverendo, Mayor General de la Policía Voluntaria Internacional Luis Paniagua. como maestra de ceremonia sirvió la periodista Jenny Gómez, Secretaria General del Colegio de Periodistas filial New York, y a partir del próximo lunes el libro estará a la venta oficialmente en todas las plataformas digitales y en su versión impresa.