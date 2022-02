La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, ha convocado al embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, por segunda vez en 48 horas para pedirle explicaciones por la "invasión ilegal y no provocada" de Ucrania.

"He convocado al embajador ruso para que se reúna conmigo y me explique la invasión ilegal y no provocada de Ucrania", manifestó Truss a través de su cuenta de Twitter.

Y añadió que el Reino Unido "impondrá severas sanciones y aglutinará a los países en apoyo de Ucrania", tras el ataque por diferente flancos de las tropas rusas sobre suelo ucraniano.

El pasado martes, el Foreign Office ya había convocado al embajador ruso para pedir explicaciones sobre el reconocimiento de las repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk.

Está previsto que el primer ministro británico, Boris Johnson, se dirija a la nación en un discurso televisado sobre Ucrania, en el que se espera que anuncie nuevas sanciones contra el régimen de Moscú, después de haberlo hecho ya contra cinco bancos y tres oligarcas rusos. EFE