Los aranceles automotrices de Trump “le pegarán” a Tesla

Los nuevos aranceles automotrices de Donald Trump, tendrán un efecto “significativo” en Tesla, dice el director ejecutivo Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX y consejero del propio mandatario estadounidense.

“Es importante destacar que Tesla no sale indemne de esto”, declaró Musk en su cuenta de Twitter el miércoles por la noche. “Para ser claros, esto afectará el precio de las piezas de los coches Tesla procedentes de otros países. El impacto en el coste no es trivial”, añadió en otra publicación.

Important to note that Tesla is NOT unscathed here. The tariff impact on Tesla is still significant.