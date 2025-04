Se espera que el anuncio de la política comercial del “Día de la Liberación” sea la medida arancelaria más agresiva del presidente hasta la fecha

Washington.- Los aranceles prometidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump entrarán en vigor antes de lo que algunos esperaban: es decir, está misma tarde inmediatamente haga el anuncio.



Aunque todavía se desconocen muchos detalles, quizá incluso para el propio Trump, se espera que el anuncio de la política comercial del “Día de la Liberación” del Gobierno sea la medida arancelaria más agresiva hasta la fecha del presidente más obsesionado con los aranceles de la historia moderna.



Trump se reunió ayer con su equipo de comercio y los aranceles que anuncie en una ceremonia en el Jardín de las Rosas a las 4 p.m., hora de Miami, del miércoles, entrarán en vigor “inmediatamente”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.



Trump prometió imponer aranceles de forma agresiva a las importaciones estadounidenses como solución universal a casi cualquier problema. Y el presidente ha cumplido su promesa, tanto que está asustando a inversores, economistas, directores ejecutivos y a un creciente segmento de la población que teme que los impuestos a las importaciones hagan más mal que bien.



Pero los esfuerzos arancelarios de Trump hasta ahora podrían palidecer en comparación con lo que viene a continuación.



Trump dijo a los periodistas a última hora del lunes que había “acordado” un plan para imponer nuevos aranceles a mediados de semana, lo que sorprendió a algunos funcionarios de la Casa Blanca: si el presidente había llegado a una decisión final sobre los aranceles, aún no había sido ampliamente compartida dentro del edificio.



Aún no está claro si Trump planea imponer aranceles individuales a todos los socios comerciales de EE.UU., imponer aranceles solo a algunos países o aplicar un arancel universal —quizás de hasta el 20%— a todas las importaciones. Los asesores de Trump apoyan públicamente la agenda arancelaria de Trump, pero difieren en el enfoque y el alcance tras bambalinas.



Un arancel universal del 20% —combinado con represalias totales de otras naciones sobre los productos estadounidenses— sería el “peor escenario posible” para la economía de EE.UU., dijo este martes a CNN el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi.



Un “desastre” económico



Según una simulación de Moody’s, tal escalada de la guerra comercial acabaría con 5.5 millones de puestos de trabajo, elevaría la tasa de desempleo al 7% y causaría una caída del PIB estadounidense del 1.7% de máximo a mínimo.



“Si eso ocurre, tendremos una grave recesión. Es un desastre para la economía”, dijo Zandi, y añadió que cree que Trump anunciará un régimen arancelario menos extremo para evitar tales daños.



Independientemente de lo que Trump anuncie finalmente, todas las propuestas serían probablemente históricas.



“Nunca hemos visto algo así. No tiene precedentes y es radical”, dijo Erica York, vicepresidenta de Política Fiscal Federal de la Tax Foundation, un grupo de expertos de tendencia derechista.



Aunque presidentes anteriores han lanzado aranceles sobre el acero, los neumáticos, los vehículos eléctricos u otros bienes, York dijo que esas acciones no están “ni cerca” de lo que Trump está preparando para el miércoles.



Hay múltiples formas en que podría desarrollarse el anuncio del Día de la Liberación de Trump. Una idea es que los aranceles recíprocos comiencen primero con los “15 sucios”, o el 15% de naciones con las que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales. Esa idea, sugerida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, representaría una escalada masiva en la guerra comercial.



Aún no están claros detalles cruciales del anuncio, como la magnitud de los aranceles y los productos a los que se aplicarán.

El petróleo de Texas baja un 0.39 por ciento

El precio del petróleo cerró con una bajada del 0.39 %, hasta los 71.20 dólares el barril, con el mercado pendiente de los aranceles del Gobierno de Estados Unidos que entrarán en vigor este miércoles. Al cierre en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuro del WTI para entrega en mayo restaron 28 centavos con respecto a la última sesión, tras alcanzar el lunes su precio más alto en cinco semanas. Ole Hvalbye, analista de la firma SEB Research, afirmó que es probable que los aranceles estadounidenses frenen la demanda mundial de energía y ralenticen el crecimiento económico, “lo que a su vez afectará a la demanda de petróleo”.

Wall Street cierra mixto en la víspera del anuncio

Wall Street cerró en terreno mixto. Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa neoyorquina, bajó un 0.03 %, hasta las 41,989 unidades; el selectivo S&P 500 creció un 0.38 %, hasta los 5,633 puntos, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0.87 %, hasta los 17,449 enteros.

Por sectores, predominaron las ganancias y estuvieron encabezadas por las empresas de bienes no esenciales (1.14 %), de comunicaciones (1.02 %) y tecnología (0.95 %); mientras que solo registraron pérdidas las de salud (-1.75 %) y las financieras (0.16 %). Entre las 30 cotizadas del Dow, se destacó la caída de la farmacéutica Johnson & Johnson (-7.6 %).