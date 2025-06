Teherán/Jerusalén. Israel e Irán intercambiaron nuevas oleadas de ataques aéreos en la quinta jornada desde que el Ejército israelí lanzó una operación a gran escala sobre el país persa que ha causado decenas de muertos y no se detiene pese a las llamadas de la comunidad internacional.



En horas de la tarde del martes Irán hizo sonar las alarmas antiaéreas en el sur de Israel en el décimo ataque desde el viernes, el segundo de la jornada, sin que hasta el momento los servicios de emergencia israelíes hayan reportado daños o víctimas, que ascienden a 24 desde el inicio de los combates.



También en Irán, los bombardeos volvieron a retumbar en las calles de Teherán durante la madrugada y en horas de la tarde los proyectiles cayeron sin cesar durante media hora. Durante la mañana se reportaron tres nuevas víctimas mortales en el centro de Irán, que elevarían el número total de muertos por encima de los 230, aunque la cifra oficial se mantiene inalterable en 224 desde el domingo.



El Gobierno iraní informó de que los ataques israelíes han causado cerca de 1,800 heridos y han matado a 35 mujeres y 10 niños, aunque no ofreció un número total de fallecidos actualizado, según informó el martes la agencia oficial Irna.



El Ejército israelí anunció este martes la muerte de Ali Shadmani, el jefe de operaciones del estado mayor iraní en un bombardeo nocturno sobre Teherán, según recogió en un comunicado.



Irán, por su parte, aseguró que alcanzó la sede del Mosad y unas instalaciones de la inteligencia militar en Tel Aviv.



Trump descarta matar líder supremo



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que conoce “dónde se esconde” el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, pero descartó, “por ahora”, tomar la decisión de matarlo.



“Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”, señaló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social.



“¡Rendimiento incondicional!”, agregó en otro mensaje. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que su Gobierno hará “lo que sea necesario”, al ser preguntado sobre la posibilidad de matar al ayatolá Jameneí.



Varios países han redoblado sus llamadas a un cese el fuego a lo largo de la jornada. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) reafirmaron este martes que Israel e Irán deben resolver sus diferencias por la vía diplomática y acordaron coordinar la evacuación de ciudadanos europeos que deseen marcharse de la región.

Ante “las amenazas de exterminio existencial”

Israel afirmó, en una carta enviada al secretario general de la ONU, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, que los ataques lanzados contra Irán desde hace cinco días se justifican porque “Israel, como patria de los judíos, no puede aceptar y no aceptará la amenaza existencial de exterminio” que Irán supone. “No es solo retórica: Irán tiene un plan para eliminar a Israel, que incluye planes concretos y acciones para lograr su objetivo”, señala.