San Antonio (EE.UU.), 24 may (EFE).- Los tres misioneros estadounidenses asesinados en Haití habían llamado a sus contactos en Estados Unidos para que los ayudaran y la ONG para la que trabajaban intentó negociar con los pandilleros para que no los mataran.



La organización Mission in Haití publicó en redes sociales el jueves por la noche, antes del fatal desenlace, un mensaje en el que pedía oraciones para sus tres empleados, que en ese momento estaban siendo atacados por un grupo armado.



Según su relato, David y Natalie Lloyd, así como una tercera persona que no ha sido identificada, estaban «escondidos» mientras unos pandilleros disparaban contra el edificio en el que se refugiaban.



«Les dispararon a todas las ventanas de la casa y siguen disparando. Sus vidas están en peligro», advertía entonces la organización.



La ONG intentó en vano evacuar a los misioneros «en un vehículo blindado de la Policía», al igual que trató de negociar con la pandilla para que cesara el ataque.



Los misioneros, detalló el texto, habían sido atacados en la tarde por varios «hombres que andaban en tres camionetas», quienes robaron «todo lo que pudieron» de uno de los edificios donde operaba la ONG.



El ataque ocurrió en un orfanato que alberga a decenas de niños en Lison 49, en Plaine, al norte de Puerto Príncipe, bajo el control de bandas armadas desde hace varios meses.



David y Natalie Floyd son el yerno y la hija del congresista estadounidense Ben Baker, según informó este viernes el propio político a través de redes sociales.



La hija de Baker, Natalie, y su marido, David Lloyd, se encontraban en el país ejerciendo como misioneros cuando fueron atacados por una banda armada.



Haití vive una espiral de violencia con matanzas, ataques, violaciones y secuestros a manos de las poderosas bandas armadas, una situación agudizada desde finales de febrero pasado.



En marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un aviso de viaje instando a los estadounidenses a no viajar a Haití debido a sus condiciones de seguridad «impredecibles y peligrosas».



Natalie y David se casaron en agosto de 2022 y se mudaron a Haití tres meses después, según la cuenta de Instagram de la joven.



En redes sociales se ve cómo trabajaban principalmente con niños haitianos para la ONG Missions in Haiti Inc., que fue fundada por los padres de David, David y Alicia Lloyd, en el año 2000.



El Gobierno interino de Haití anunció el pasado miércoles que prorroga siete días más el toque de queda en el departamento del Oeste, donde se encuentra la capital y donde rige también el estado de emergencia para intentar frenar la violencia.



A fin de ayudar a poner freno a la violencia en Haití, donde el año pasado la inseguridad causó unas 8.000 muertes, a este país caribeño llegará de forma inminente una misión multinacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia y que cuenta con el visto bueno de la ONU y financiación de Estados Unidos. EFE