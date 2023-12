Una mujer cayó desde un edificio de apartamentos de lujo en Upper East Side, Manhattan, tras un altercado con su esposo momentos antes de precipitarse fatalmente. Pero el marido «devastado» explicó que «ni siquiera estaba en casa», informaron fuentes cercanas al asunto.

Alina Page, de 35 años, cayó desde el piso 36 de The Brittany luego de que su pareja la confrontara por su alcoholismo, expresaron las fuentes policiales. Su cónyuge, Brian Page, manifestó que no estaba allí cuando tuvo lugar el hecho. Sin embargo, rechazó responder preguntas sobre si hubo una disputa.

La mujer, madre de dos niños, se halló sin vida con heridas consistentes con una caída en la esquina de York Avenue y East 92nd Street a las 6:45 de la tarde, informó New York Post.

«Ella era el amor de mi vida, mi alma gemela», señaló el desconsolado marido. «Estoy devastado».

Alina Page, 35, fell from the 36th floor roof of her Upper East Side high-rise apartment building on Thursday evening, after a disagreement with her partner, Orthopedic surgeon Brian Page, sources claim.https://t.co/U0lAsJJ7OV