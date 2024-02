Claudia De la Cruz, de orígenes dominicanos, y Karina García, de orígenes mexicanos, se postularon como candidatas a la presidencia y vicepresidencia de EEUU, bajo el slogan «¡Necesitamos acabar con el capitalismo antes de que acabe con nosotros!».

De la Cruz y García son las máximas caras visibles del partido «Socialismo y Liberación«, una alternativa política que busca sonar en medio del poderoso bipartidismo estadounidense.

Originaria del sur del Bronx y de orígenes dominicanos (padre y madre), Claudia De la Cruz es una educadora popular, madre, organizadora comunitaria y teóloga. Defiende la lucha contra la discriminación racial, la liberación de los prisioneros políticos, la independencia de Puerto Rico, la libertad de los palestinos y el fin del bloqueo estadounidense a Cuba.

De la Cruz fue una de las caras visibles de la protesta, en 2023, en la sede del gigante financiero BlackRock en Nueva York. Un hecho que la catapultó al centro de atención fue cuando proclamó que la compañía “obtiene ganancias e invierte en la muerte de bebés palestinos”.

BREAKING: PSL presidential candidate Claudia De la Cruz is inside finance giant BlackRock's NYC headquarters to #ShutItDown4Palestine! BlackRock is a top profiteer off genocide of Palestinians.