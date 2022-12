Mujer vuelve con exnovio que intentó matarla: "Lo perdoné porque lo amo"

Email it

En redes sociales se compartió el caso de Micheli Schlosser, quien luego de ser víctima de un intento de asesinato por parte de su exnovio, decidió perdonarlo y volver con él.

El exnovio le disparó en cinco ocasiones en un intento por arrebatarle la vida. No obstante la mujer, en pleno juicio, decidió darle su perdón. Y no conforme con ello, lo besó ante la vista de todos los presentes. El hecho ocurrió en Rio Grande Do Sul, en Brasil, y se hizo viral.

«Lo perdoné porque lo amo», fueron algunas de las palabras que pronunció Schlosser el día del juicio en contra de su expareja que intentó matarla.

De acuerdo a diferentes medios de comunicación, la mujer habría tomado la decisión de perdonar al exnovio, identificado como Lisandro Rafael Posselt, asegurando que él siempre ha sido muy bueno con ella y, dejando de lado el «pequeño» intento de asesinato, nunca antes la había agredido.

“Él nunca me había atacado, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó su error”, comentó Micheli entrevistada por medios informativos. Asimismo, a fin de justificar los actos violentos de su exnovio que casi le quitan la vida, Schlosser se echó parte de la culpa, haciendo hincapié en que ambos habían cometido «errores».

El diario Gazeta do Sul entrevistó a la mujer, quien manifestó: “Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”.

“Peleamos por conversaciones que leí en su teléfono celular. Ese día lo provoqué mucho. Amenacé con denunciarlo a la policía por violación. Y por eso disparó (…) Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona”, agregó.

Pedro Rui da Fontoura Porto, el fiscal encargado del caso, en su momento manifestó que en muchas ocasiones la víctima se puso del lado del agresor: “El hecho de que llegue no solo a la sesión plenaria, sino también a la audiencia de instrucción que tuvo lugar antes, con intenciones de casarse con él, queriendo vivir el resto de su vida con un hombre que intentó matarla, sorprendió a todos. Cuando el juez anunció la sentencia en un régimen semiabierto, aplaudió. Nunca había visto esto antes”.