Ginebra. Los máximos responsables de las distintas agencias humanitarias que integran Naciones Unidas pidieron al unísono un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza y señalaron que dejar sin alimentos, agua y electricidad a toda una población es una atrocidad tan grande como lo fue el asesinato de civiles israelíes.



“Desde hace casi un mes, el mundo asiste conmocionado y horrorizado a la evolución de la situación en Israel y los territorios palestinos ocupados. En Israel, unas 1,400 personas han muerto, miles han sido heridas (…) Más de 200 personas, incluidos niños, han sido tomadas como rehenes. Los cohetes (de Hamás) siguen traumatizando a las familias”, señalan en una declaración común.



Al mismo tiempo, afirman que “los horribles asesinatos de aún más civiles en Gaza son una atrocidad, como lo es dejar sin alimentos, agua, medicinas, electricidad y combustible a 2.2 millones de palestinos”.



“Toda una población se encuentra asediada y atacada, sin acceso a lo esencial para sobrevivir, bombardeada en sus hogares, refugios, hospitales y lugares de culto. Esto es inaceptable”, enfatizaron.



La ONU está pagando también un enorme coste humano en esta guerra, con 88 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que han sido asesinados en los ataques israelíes.



Se trata del mayor número de víctimas mortales de Naciones Unidas jamás registrado en un solo conflicto.



El coordinador humanitario de la ONU, Martin Griffiths; el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi; el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; la directora de UNICEF, Catherine Russell, entre varios otros, piden así el respeto de la vida de los civiles, de las infraestructuras de las que dependen, la liberación de los rehenes y que se permita la entrada de ayuda humanitaria esencial a Gaza.



“Necesitamos un alto el fuego humanitario inmediato .Ya han pasado 30 días. Ya es suficiente. Esto debe acabar ya”, reclamaron.



El número de muertos en Gaza supera los 10,000



El número de muertos en la asediada Franja de Gaza ya supera los 10,000 y el de heridos los 25,400, cuando se cumple un mes desde el estallido de la guerra entre Israel y las milicias islamistas lideradas por Hamás.



Los muertos confirmados hasta el momento son 10,022 -más del 70 % son mujeres, niños y ancianos-, además de más de 25,400 heridos, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el brazo político de Hamás.



Entre las víctimas mortales, 2,641 son mujeres y 4,104 son niños. El Ministerio denunció que en las últimas 24 horas han muerto 252 personas en los bombardeos israelíes sobre el enclave en 18 ataques, que afectaron a varios hospitales.



Por su parte, el Ejército israelí anunció que mató a un supuesto comandante de Hamás, que identificó como Wael Asefa, comandante del batallón Deir al Balah, y que volvió a localizar armamento del brazo armado del grupo islamista en instalaciones civiles.



“Asefa, junto con otros comandantes de la Brigada de los Campamentos Centrales, fue responsable de enviar a los terroristas ´Nukhba´ de Hamas al territorio israelí durante la bárbara masacre del 7 de octubre. Después de la masacre, planeó ataques terroristas adicionales”, asegura un comunicado castrense.

Ni terrorismo ni guerra construyen la paz

El papa Francisco recibió a miembros de la Conferencia de Rabinos europeos y afirmó que ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz y también condenó las manifestaciones antisemitas de los últimos días.



“Buenos días, les saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino dároslo y que vosotros les llevéis”, dijo el papa con voz cansada y algo ronca al recibir a los rabinos.



Francisco les entregó su discurso, en el que hizo mención a que “una vez más la violencia y la guerra han estallado en esa Tierra que, bendecida por el Todopoderoso, parece continuamente opuesta por la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas”.



Y mostró su preocupación “por la proliferación de manifestaciones antisemitas” y expresó “firmemente” su condena.El papa señaló que “en este tiempo de destrucción”, “los creyentes estamos llamados, para todos y sobre todo, a construir la fraternidad y a abrir caminos de reconciliación”.



Por otra parte, el papa abogó por el diálogo con el judaísmo.