Washington. Los primeros resultados de la jornada electoral en Estados Unidos se saldaron sin sorpresas en los respectivos fortines de los republicanos y de los demócratas en Carolina del Sur y Vermont, donde se impusieron los candidatos que predecían las encuestas, en las elecciones de mitad de mandato.



En Carolina del Sur, uno de los estados más conservadores del país, el senador republicano Tim Scott fue reelegido y se impuso sin problemas a su rival demócrata, según las proyecciones de los principales medios del país.



Por su parte, en Vermont, uno de los fortines del Partido Demócrata, el candidato progresista Peter Welch venció por un amplio margen al aspirante republicano y sucederá así a partir de enero al veterano senador Patrick Leahy, que se retirará de la política después de casi medio siglo en el Senado.



De acuerdo con las proyecciones al cierre de esta edición, los demócratas y los republicanos habían obtenido 40 escaños cada uno en el Senado. En la Cámara de Representantes los republicanos tenían 157 escaños y los demócratas 95.



El resultado de las contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado determinará el futuro de la agenda de Biden y servirá como un referendo de su gobierno, mientras la nación enfrenta una inflación récord e inquietudes sobre el rumbo que tomará. Una mayoría republicana en la cámara baja probablemente desatará una ronda de investigaciones sobre Biden y su familia, mientras que un control republicano en el Senado limitará la capacidad de Biden para realizar nombramientos de jueces.



Biden y Trump felicitan



El presidente estadounidense, Joe Biden, llamó por teléfono a algunos de los ganadores de su partido en las elecciones de mitad de mandato, como el líder de los demócratas del Senado, Chuck Schumer, que representa a Nueva York.



Biden habló con siete demócratas que ya han sido declarados ganadores en estos comicios. En concreto, el mandatario contactó a la hasta ahora fiscal general del estado de Massachusetts, Maura Healey, quien tras las elecciones se convertirá en la primera mujer en ser elegida gobernadora del estado y la primera gobernadora del país abiertamente lesbiana.



Además, Biden habló con los gobernadores de Rhode Island, Dan McKee, y de Colorado, Jared Polis, que fueron reelegidos en sus puestos, así como con el progresista Peter Welch, que acaba de ser elegido senador por Vermont.



De su lado, el expresidente Donald Trump reapareció en la arena política desde su mansión de Mar-A-Lago para felicitar a los republicanos en los comicios de medio mandato y augurarles un buen resultado. Trump dejó caer, sin precisar sus cifras, que su bando acumulaba ya a nivel federal 80 victorias y tres derrotas.



“Tsunami rojo” en Florida



El Partido Republicano logró un triunfo indiscutible en los principales puestos en juego en las elecciones intermedias en Florida, un estado que se consolida como un bastión conservador a falta de dos años para las presidenciales. “El pueblo ha emitido su veredicto: la libertad llegó para quedarse”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se impuso a su oponente demócrata, Charlie Crist, por más de 15 puntos e incluso ganó en el condado de Miami-Dade, que desde hacía 20 años era considerado un bastión demócrata.



El senador Marco Rubio también renovó su mandato al vencer a la demócrata Val Demings con claridad. “No es una marea roja, es un tsunami rojo” dijo el legislador estatal republicano Tom Fabricio.

Partido Demócrata retiene gobierno de NY

El Partido Demócrata logró una simbólica victoria en el gobierno del estado de Nueva York, al ganar su candidata Kathy Hochul, actual gobernadora, en una competición con el republicano Lee Zeldin que parecía mucho más ajustada durante la campaña. Con casi un 75 % de votos escrutados, Hochul ha logrado ya una victoria casi aplastante al llevarse el 69,8 % de los votos. Aunque ella aún no ha salido a proclamar su victoria, parece imposible que Zeldin pueda revertir la tendencia. Así, el partido del presidente Biden retiene una plaza simbólica como es Nueva York y que lleva en manos demócratas desde el año 2007, en un momento de incertidumbre para el gobierno federal. Hochul es la primera mujer en encabezar el gobierno de Nueva York, cargo al que llegó en 2021, pero entonces no fue por elección, sino tras la dimisión del anterior gobernador, Andrew Cuomo, por un escándalo de acoso sexual.



Hochul, que era vicegobernadora, ocupó entonces el cargo sin pasar por las urnas. Aunque no representa el ala izquierdista del partido, sí se ha mostrado combativa con el derecho al aborto, proclamando a Nueva York como “estado refugio” para mujeres que desean abortar y viven en estados republicanos donde se ha prohibido ese derecho.