Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer que Israel no liberará “a miles de terroristas” palestinos a cambio de la entrega de rehenes, en el marco de una propuesta de acuerdo de tregua en la Franja de Gaza al que se espera que el grupo islamista palestino Hamás responda en los próximos días.



“No retiraremos a las Fuerzas de Defensa de Israel de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas”, prometió Netanyahu a jóvenes estudiantes de la academia militar Bnei David, en el asentamiento de Eli, en el territorio ocupado de Cisjordania. “Nada de esto sucederá. ¿Qué sucederá? ¡La victoria absoluta!”, reiteró el mandatario, que desde el inicio de la ofensiva bélica y pese a la creciente presión tanto internacional como de las familias de los 136 secuestrados, siempre se ha mostrado reticente a poner fin a la guerra en Gaza hasta lograr “eliminar a Hamás”.



Con la mediación de EE.UU. Catar y Egipto, Israel y Hamás negocian otra propuesta para un posible acuerdo de tregua e intercambio de cautivos, la cual le fue entregada ayer al grupo islamista, que aseguró que “la estudiará” pero que no cederá en sus exigencias.



Para Hamás, las prioridades ante todo son “detener la brutal agresión en Gaza y la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la Franja”, según informó hoy en un comunicado el jefe del buró político del grupo, Ismail Haniyeh.



Haniyeh, que vive desde hace años en Catar, también reclamó que cualquier acuerdo con Israel debe garantizar el retorno a sus hogares de los casi 2 millones de gazatíes que están desplazados por la violencia, la mayoría de ellos en la zona de Rafah, en la frontera con Egipto.



Por su parte Ziad Nakhaleh, el secretario de la Yihad Islámica Palestina, organización que también opera en Gaza y Cisjordania, mostró su apoyo a Hamás y aseguró que tampoco negociará otro tipo de condiciones.



Ayer, u na delegación de la oficina política del grupo islamista Hamás acudirá el miércoles a El Cairo para abordar los detalles de la duración de una posible tregua y del intercambio de prisioneros palestinos por rehenes en la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones. La delegación de Hamás se reunirá con altos rangos de la Inteligencia egipcia para discutir los detalles de “la primera fase” de la propuesta de acuerdo presentada por Catar, de acuerdo con fuentes palestinas en El Cairo que pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del asunto. Según los informantes, existe un acuerdo preliminar sobre el intercambio de rehenes por prisioneros en varias etapas.

Gobierno israelí no está dispuesto a parar guerra

El Gobierno israelí no está dispuesto a parar la guerra, a pesar de la creciente presión de las familias de los secuestrados para que negocie un acuerdo a cualquier precio para la liberación de los 132 rehenes que quedan dentro de la Franja, de los que se cree que unos 28 estarían muertos. Israel y Hamás alcanzaron un único acuerdo de tregua de una semana, entre el 24 y el 30 de noviembre, que frenó los combates y permitió el canje de 105 rehenes.