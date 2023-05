Ciudad del Vaticano. El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, consideró que la misión para detener la guerra en Ucrania anunciada por el papa Francisco “seguirá adelante” y reveló que “hay novedades”, pero que son de “carácter reservado”.



El máximo representante de la diplomacia vaticana aseguró que “hay novedades”, pero “por supuesto, a nivel reservado” y opinó que la misión “seguirá adelante”, en unas declaraciones recogidas por los medios vaticanos.



Sobre los “desmentidos” de Kiev y Moscú tras el anuncio del papa de la existencia de la misión, Parolín precisó: “No fueron desmentidos, dijeron que no sabían nada, pero luego hubo contactos en los que se aclaró por ambas partes que se trataba de un malentendido”.



Parolín ya había confirmado que había “una misión en marcha”, pero que “aún no era pública”, a pesar de que tanto Kiev como Moscú habían asegurado que no sabían de qué se trataba.



Mientras el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, alertó de que Rusia “no se detendrá en Ucrania” porque Moscú tiene “ambiciones” más allá de sus fronteras.



“No cometan errores. Rusia no se detendrá en Ucrania. Sus ambiciones van mucho más allá de sus fronteras. Lo hemos visto con Abjasia y Osetia del Sur, así como en Transnistria”, declaró Bauer en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Militar de la OTAN celebrada ayer en Bruselas.