Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este viernes en su primer informe a la nación que, en los seis meses que lleva de mandato, ha logrado un país con un nuevo rostro gracias a los esfuerzos por combatir la inseguridad y por la recuperación de la institucionalidad.



En su mensaje ante la Asamblea Nacional (Parlamento), un día después de haber cumplido seis meses como jefe de Estado, Noboa aseveró que recibió un país “con miedo y sin esperanza”, por lo que debió asumir decisiones “duras” que otras administraciones no se atrevieron, en busca de un país seguro, abierto a las inversiones, la creación de empleo y para “garantizar el futuro de todos”.



El mandatario afirmó que el pasado 9 de enero será una fecha que el país no olvidará, al haberse revelado el alcance “del horror del terrorismo”, con una serie de atentados y acciones violentas del crimen organizado como la toma del canal TC Televisión por parte de un grupo de hombres armados y motines simultáneos en diversas cárceles con más de 200 rehenes.



Ese día, sobre el que volvió a denunciar un intento de golpe de Estado en su contra, Noboa declaró el “conflicto armado interno” contra 22 bandas criminales vinculadas al narcotráfico, a las que pasó a llamar terroristas.



Las acciones del Gobierno, dijo, buscan “empezar a construir un país donde la tranquilidad y el progreso sean la norma y no la excepción”.



Pese a los cambios sobre los que informó, Noboa dijo que la lucha por “el ‘Nuevo Ecuador’ tan solo ha comenzado”, apuntó que la transformación social y la seguridad se logran también “con empleo, educación, con servicios y empatía” con acciones sociales que revelan “el rostro de un nuevo Ecuador que crece”.



En esa línea mencionó también los esfuerzos en el campo energético de su Gobierno, que en abril debió hacer frente a apagones ante una grave crisis de electricidad.