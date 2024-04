Quito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que los “grupos terroristas” a los que se enfrenta el país serán “enterrados” en las urnas durante la consulta popular del próximo 21 de abril, relacionada también con temas de seguridad.



“La única manera de ganar esta guerra es unidos, la única manera de combatir a esta gente es sin miedo y es de frente”, dijo al agregar que al revisar los números sobre la ola de violencia en los últimos días, constató que el “único propósito” es parar una consulta “que los va a enterrar”.



En la provincia de Manabí, donde el pasado fin de semana se registraron varios asesinatos, Noboa aseveró que irá “a los lugares donde hay más violencia”. “Me voy a plantar ahí y mirarlos de frente”, agregó.



“Debemos entender que el enemigo es complejo, el enemigo se llena de valor para crearle miseria a los ecuatorianos y, especialmente, a los más jóvenes porque son los más vulnerables”, anotó al lamentarse de que un joven de 18 a 20 años no se considera, de acuerdo a la Constitución, como grupo prioritario. Sin embargo, para Noboa, son un grupo prioritario porque “sin esa juventud no vamos a tener país. Sin esos jóvenes empleados y educándose no vamos a tener futuro”.



El jefe de Estado apuntó que Ecuador está en un momento crucial para dar “un salto hacia el futuro”.

El presidente aseveró que en su Gobierno caminan “por una senda diferente, para sepultar a un país de políticos corruptos, de narcoterroristas, de dolor, angustia y violencia”.



Y se refirió a investigaciones que adelanta la Fiscalía en casos que “atacan a los políticos tradicionales y a las estructuras criminales que juegan a la par con estos políticos tradicionales”.



Aseveró que poco a poco caerán los involucrados y la población va “a ver quiénes eran, qué daño hacían, dónde lo hacían y cómo lo hacían”.