Los Ángeles (EE.UU.), 19 abr (EFE).- El cantautor argentino-mexicano Noel Schajris se prepara para lanzar un álbum que no será distribuido por las grandes plataformas musicales, sino que será comercializado a través de su propia página web en un esfuerzo por «regresar a la realidad» y volver a ser dueño de su música.

«Estamos en un mundo donde las cifras son astronómicas y muchas veces no estamos hablando de cosas reales, la realidad es tener 5.000 o 10.000 personas en el mundo que aman tu arte, en mi caso son millones y qué maravilla, esas personas son oídos y corazones reales», expresó Schajris en una entrevista con EFE.

La creciente digitalización derivada de la pandemia y su experiencia haciendo su último disco, «Mi presente» (2020), llevaron al cantautor a replantearse la forma en la que compartía su música con sus seguidores.

Por eso, como fanático de los trabajos conceptuales que envuelven a los discos, Schajris apuesta por la nostalgia de lo que era comprar música antes de la existencia de las plataformas de distribución musical con su álbum «#SiempreLoSupe».

Para ello el cantante ha habilitado en su página web una nueva sección para comprar su último material discográfico en formato digital y solo tres canciones de las siete del álbum estarán disponibles en servicios como Spotify, Apple Music, Youtube, etc.

«Soy de una generación que vendía discos, yo era un consumidor acérrimo de iTunes, compraba 30 o 40 álbumes al mes, me encantaba tenerlos, este servicio de tienda digital me hace muy feliz», apuntó el también pianista, quien señaló que no tiene nada en contra de las plataformas de «streaming».

Según explicó, el proyecto va más allá de una cuestión meramente económica y apuesta por la conexión directa con sus seguidores, algo que siempre ha intentado mantener de forma cercana.

«Tiene que ver con un control más fuerte de tu obra, de que llegue directamente a tus fans y a los que valoran lo que tú haces», comentó.

Además, el también cantante del dueto Sin Bandera pretende sentar un precedente para que otros artistas independientes, como él, puedan ver que es posible crear «estructuras» que permitan a los artistas vivir de su pasión.

«Yo creo que este es el camino», aseveró el cantante.

MÁS PERSONAL Y MULTIFACÉTICO

El 21 de abril Schajris presentará su primer sencillo de esta nueva etapa, «Silencio», una colaboración junto al respetado bajista estadounidense Tony Levin que habla sobre un amor no correspondido.

La canción de pop-rock estuvo inspirada en la pregunta «¿todavía me amas?», y da un adelanto de lo que vendrá en la producción que verá la luz en su totalidad el 28 de mayo.

«‘#SiempreLoSupe’, es el disco más personal y de cantautor de mi vida», asegura Schajris, quien por primera vez produjo, hizo los arreglos musicales y compuso las canciones completamente en solitario.

Al proyecto lo acompañan siete videos que a su vez son un capítulo de una miniserie que también se podrá adquirir en la página web de Schajris y que después tendrá su versión en formato físico.

«Empezaremos con el capítulo cuatro -como Star Wars- y ese será el único que estará en el canal de Youtube, los demás estarán en la página», adelantó.

La trama se relaciona con los temas de las canciones y sigue la historia de amor de una pareja con familias enfrentadas que lideran grandes negocios.

Schajris será uno de los presentadores de los Latin American Music Awards que se celebrarán en Las Vegas (Nevada) este jueves, y además se encuentra en medio de una gira con Sin Bandera, siendo Puerto Rico y Venezuela sus próximos destinos cercanos. EFE