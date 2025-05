Nueva York. La alcaldía de Nueva York lanzó una campaña para informar a inmigrantes indocumentados sobre su derecho a una vivienda segura y que no se violen los derechos humanos.



La iniciativa, que está disponible en varios idiomas a través de folletos y carteles, los alerta de que en esta ciudad es ilegal que los propietarios se nieguen a venderles o alquilarles propiedades, que se impongan condiciones diferentes o los intimiden o acosen por su estatus migratorio o país de origen.



También que es ilegal que el propietario se niegue a hacer reparaciones o mantenga la vivienda en malas condiciones o los amenace con llamar a Inmigración o use el término de ‘extranjero ilegal’.



La Oficina para Asuntos de Inmigración, que dirige el mexicano Manuel Castro, convocó este martes a una mesa redonda con medios en un intento de que el mensaje llegue a la comunidad migrante, a la que también ha alertado antes de que no tengan temor de acudir a recibir servicios médicos ni de enviar sus hijos a la escuela o hacer denuncias a la policía.