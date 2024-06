ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York, 19 jun (EFE).- Nueva York se dispone a aprobar un pionero proyecto de ley para restringir el absorbente algoritmo de las redes sociales para los menores de edad, al considerar que el contenido que proporcionan es tan adictivo y perjudicial como el tabaco o las apuestas.

Los legisladores estatales ya le dieron luz verde y ahora solo falta la firma de la gobernadora.

«Es una locura que internet no esté regulado para los niños. La última vez que hicimos algo fue literalmente el siglo pasado», cuenta a EFE el senador estatal demócrata de 38 años que ha impulsado este proyecto, Andrew Gounardes.

Vuelta al contenido por orden cronológico

La medida no busca erradicar las redes en sí, sino su sistema de algoritmo de recomendación que muestra al usuario sin descanso el contenido que la plataforma cree que desea ver -según su información e historial-. Por ello, los legisladores proponen que se sustituya por un sistema de publicaciones en orden cronológico, como el que existía cuando las redes se lanzaron.

El objetivo final de Gounardes -que contó con el apoyo de los dos partidos- es hacer que los menores pasen menos tiempo pegados al teléfono, pero sin intervenir en lo que pueden ver, ya que no se puede prohibir contenido sin interferir en la primera enmienda de la Constitución, que protege los derechos a la libertad de expresión.

La idea de Gounardes, que tiene dos hijos pequeños, es que el menor de 18 años solo pueda ver el contenido que sigue: «El que publiquen sus amigos, su familia, la página de fans de Taylor Swift…, pero no un bucle constante de información diseñado para absorberlo en una madriguera cada vez más profunda».

«No se trata de autocrontrol»

Para crear este proyecto de ley el demócrata se reunió con profesores, adolescentes y padres y escuchó historias desoladoras, como la de una familia cuyo hijo de 16 años, que luchaba contra la depresión, se suicidó. Su página de inicio de TikTok mostraba cómo la red lo había llevado a un contenido cada vez más depresivo, hasta el punto de mostrarle «recetas para la autolesión o el suicidio».

Para el senador estatal no se trata de tener una mayor fuerza de voluntad: «Son los mismos argumentos que la gente hizo sobre los cigarrillos: ‘Si tuvieras más autocontrol, podrías dejar de fumar’. Eso no es cierto, sabemos que los cigarrillos no son (solo) la nicotina, es una dependencia química que se forma en ti y que te vuelve adicto».

Idea en la que coincide el cirujano general y máxima autoridad sanitaria del país, Vivek Murthy, quién abogó esta semana por introducir avisos sobre la salud mental en las redes sociales, a semejanza de las que hay en las cajetillas de tabaco o botellas de alcohol.

Los senadores de Nueva York también se reunieron con los gigantes tecnológicos -Google, Meta, TikTok Snapchat, entre otros- para asegurarse de que puedan cumplir sus peticiones.

Pese a que los titanes colaboraron con los políticos, Gounardes asegura que tienen «11.000 millones de razones para no querer cambiar el status quo», haciendo referencia al dinero que ganaron en 2022 las seis mayores empresas de redes sociales por la venta de publicidad a niños.

Un año hasta su entrada en vigor

Ahora el proyecto de ley espera la firma de la gobernadora, Kathy Hochul, quien celebró en la aprobación de los legisladores en X y, según Gounardes, podría firmar el documento esta semana.

Luego el proceso tardaría un año en implementarse, ya que la fiscal general del estado, Letitia James, que también se ha mostrado a favor de la medida, tendrá que redactar las regulaciones sobre el proyecto de ley y Nueva York daría a las empresas un margen de tiempo de un año para cumplir la ley.

Cuando esté en funcionamiento, la red que infrinja la ley tendría 30 días para corregir el problema o afrontar multas de hasta 5.000 dólares por usuario menor.

«California y Virginia han copiado (el proyecto) y esperamos que pronto este pueda convertirse en el modelo nacional», concluye Gounardes.