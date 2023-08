Email it

NUEVA YORK.- El Departamento de Transportación (DOT) en esta ciudad, que dirige Ydanis Rodríguez, clausuró con “broche de oro” este fin de semana el programa “Summer Streets 2023” efectuado en los cinco condados durante este verano.

Asistieron cientos de miles de personas, entre ellas hispanas, afroamericanas, blancas, y asiáticas.



Este sábado se realizaron las últimas celebraciones, desde las 7:00 AM hasta la 1:00 PM, en Grand Concourse, entre la avenida Tremont y Mosholy Parkway en El Bronx; y en Brooklyn, en Eastern Parkway, entre Grand Army Plaza y la avenida Búfalo.

Durante el desarrollo de las actividades culturales y de entretenimiento, en ambos condados se presentaron en vivo diversas organizaciones y grupos musicales, entre ellas, “One Yoga For All”; “Los hijos de la señorita Abbie”; “Nkumu Katalay”; “BombaYo”; y “México en el Corazón”.

Asimismo, la actuación estelar del merenguero dominicano Rubby Pérez, y otros géneros musicales y expresiones artísticas (merengue, salsa y bachata, entre otros). Fue un día lleno de cultura y entretenimiento.

En El Bronx se presentaron un “Mariachi” y “Grupo Folclórico” pertenecientes a la “Fundación Corazón”, quienes vinieron desde las ciudades de Guadalajara y Jalisco, en México, para la festividad.

El Mariachi interpretó la canción “Amor Eterno”, de Juan Gabriel c v, provocando que, al Comisionado Rodríguez, estando en tarima, se les salieran lágrimas, las que con disimulo se secaba, y se quedaba pensativo por varios segundos, hacía gestos con su rostro de lamentación, observaba el cielo con mirada profunda y penetrante, como en busca de algo perdido, con sobrada razón.

Todo pasó desapercibido para los cientos de personas que estaban precisamente en el lugar. Rodríguez perdió a principio del presente mes a su madre, Lidia Rodríguez, de 93 años, y algunos atribuyen al Comisionado su discreto sufrimiento porque su progenitora gustaba mucho de dicha canción.

El DOT organiza el evento en los cinco condados al cerrar calles, sin ningún tipo de circulación de vehículos.

Durante cada actividad se ofrecen diferentes actividades para que puedan asistir envejecientes, discapacitados y adultos con su familia a montar bicicletas, patinetas, practicar deportes, bailar, cantar, correr y comer, entre otras actividades.

Bajo la orientación del alcalde Eric Adams y liderazgo del Comisionado, “Summer Streets” se erige como una celebración anual que reafirma el compromiso de NYC con el acceso equitativo al espacio público y la promoción de un estilo de vida saludable y sostenible.

Rodríguez evaluó como un éxito bajo la dirección del alcalde Adams y su agencia el programa “Summer Streets 2023”, “en darle a nuestras gentes una experiencia de como ellos pueden disfrutar las calles para caminar, la salud, cultura, para el entretenimiento y el deporte, como decimos, “mente sana en cuerpo sano”.

La policía comunitaria de la ciudad, al mando de su jefe, el alto oficial Máximo Tolentino, asistido por la teniente Carolyn Cruz y un equipo de agentes, estuvieron a cargo la vigilancia y patrulla de las actividades que concluyeron en orden.