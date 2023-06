Email it

Washington. La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves aumentar su presupuesto anual un 8.5 % después de que una auditoría advirtiera de la crisis financiera que atraviesa el organismo panamericano.



Los representantes de los Estados miembro, reunidos en Washington en la 53 Asamblea General de la OEA, avalaron la resolución que aumenta el presupuesto de los 84.9 millones de dólares de 2023 a los 92.1 millones para 2024, con la única oposición de El Salvador.



Las cuentas del próximo año mantienen a Estados Unidos como el principal contribuyente de la organización, con el 49.9 % del presupuesto, seguido de Canadá (13.6 %), Brasil (12.5 %) y México (8.6 %).El presupuesto incluye las cuotas que deben pagar tanto Venezuela como Nicaragua, a pesar de que ya no son miembros activos de la organización.



El Salvador se opuso al aumento de cuotas mediante una nota en la resolución en la que apuesta por “una política responsable de austeridad” que prefiere destinar los recursos públicos al “pleno bienestar de la población salvadoreña”.



El nuevo presupuesto llega después de que una consultoría independiente concluyera en mayo que las cuentas de la OEA han ido en “declive en la última década” hasta llegar a un punto crítico que no es “sostenible” en el futuro.



Desde 2014, la Secretaría General de la OEA ha utilizado en varias ocasiones préstamos de un fondo de tesorería extraordinario ante la falta de saldos en su caja.



La OEA ha hecho algunos llamamientos a los Estados miembros para que cumplan con las aportaciones pactadas. Al menos 11 países debían 36.5 millones de dólares a la organización a finales de 2021.



Otra resolución que está en el orden del día de la Asamblea General propone retirar el derecho a voto en el consejo permanente de la OEA a aquellos países que no estén en una situación regular en cuanto a los pagos.



Durante los últimos años, países con Gobiernos de izquierdas como México, Bolivia o Argentina han incrementado las críticas contra la OEA, han reprochado el trabajo de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, y han puesto en cuestión el futuro del organismo.



Canciller de RD, presidente del 53 Período de Sesiones



El canciller dominicano, Roberto Álvarez, fue electo presidente del 53 Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, por lo que desde ayer dirige los trabajos de este cónclave.



“Para República Dominicana, para el gobierno del presidente Luis Abinader, y para mí en lo personal, es un honor presidir el quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y darles una calurosa bienvenida a este importante cónclave.

Nos sentimos honrados de presidir los trabajos de este encuentro donde debatiremos asuntos de vital importancia para nuestra región”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores dominicano luego de su elección. El diplomático dominicano dijo que su país reafirma el compromiso con el “fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”.

Brasil recula propuesta sobre Nicaragua

Brasil dio marcha atrás en su intento por suavizar una resolución condenando a Nicaragua en la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras mantener negociaciones con otros países, según consta en un documento publicado este jueves.



El nuevo borrador de resolución, dado a conocer ayer y consensuado tras una reunión informal el miércoles, elimina algunos de los cambios introducidos por Brasil que rebajan la condena a las violaciones de derechos humanos en el país.