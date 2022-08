Operación del FBI rescata 121 niños víctimas de tráfico sexual

Una operación del FBI rescata a unos 121 niños desaparecidos y víctimas de tráfico sexual en una avanzada encubierta por todo EEUU.

En un comunicado de prensa, la agencia dijo que pudo localizar a más de 200 víctimas de la trata de personas durante las dos primeras semanas de agosto a través de una operación denominada «Operación Cross Country».

La operación del FBI es un esfuerzo coordinado con otras agencias federales. Asimismo, con la policía estatal y local y las agencias de servicios sociales de todo el país.

El objetivo de la operación del FBI es encontrar niños y adultos sometidos a tráfico en contra de su voluntad. Además de recopilar información y construir casos penales contra sus traficantes.

A través de las operaciones, la agencia y sus socios localizaron a 37 niños desaparecidos y 84 menores. Todos explotados como trabajadores sexuales. Además, localizó a 141 adultos, elevando el número total de víctimas que la agencia ha encontrado este año a 391.

Hasta el momento, el FBI ha identificado o arrestado a 85 sospechosos de explotación sexual infantil o trata de personas, informó Axios.

Operation Cross Country is a coordinated operation among the #FBI, other federal agencies, state and local police, and social services agencies across the country to find and assist victims of human trafficking, particularly child victims. Learn more at https://t.co/NKzg6tnsv9. pic.twitter.com/gxqBRdn6kB