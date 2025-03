Washington. Representantes de organizaciones de latinos en Estados Unidos, como la ONG Hispanic Federation y el Instituto del Progreso Latino (IL), denunciaron este martes frente a la sede del Congreso estadounidense los “ataques” que la Administración de Donald Trump está adelantando contra su comunidad.



“Hoy enviamos un mensaje claro: no nos quedaremos al margen mientras Washington toma decisiones que afectarán significativamente a nuestro futuro. El compromiso con nuestras comunidades debe ser coherente”, dijo el consejero delegado de Hispanic Federation (HF), Frankie Miranda, en una rueda de prensa.



La acción se enmarca dentro del Encuentro Nacional, un evento que agrupa durante esta semana en la capital estadounidense a unas 130 entidades de latinos para promover políticas que impulsen el progreso de sus comunidades en EE.UU.



Junto a Miranda y el resto de representantes de las organizaciones estuvieron los congresistas latinos demócratas Jesús “Chuy” García y Maxwell Frost.



“Trump prometió hacer la vida más asequible a la gente, pero lo cierto es que ahora sólo los multimillonarios se están beneficiando de su programa, no la gente trabajadora”, dijo García.



Por su parte, Frost afirmó: “Quieren hacernos pensar que la razón por la que no podemos pagar el alquiler, que un trabajo no es suficiente para vivir y por la que nuestros hijos mueren a causa de la violencia armada en las calles es por culpa de los inmigrantes o de las personas trans, pero no es la verdad. Es mentira”.



Ambos parlamentarios mostraron su negativa a algunas de las medidas que el mandatario republicano está llevando a cabo en las nueve semanas que lleva en el poder, como revocar el estatus legal a “unas 530.000 personas” procedentes de países como Haití, Nicaragua o Venezuela, así como las deportaciones.