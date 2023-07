Email it

Bruselas. La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) alentaron al Gobierno y a la oposición de Venezuela a entablar un diálogo “constructivo” que facilite un acuerdo entre ambas partes de cara a las elecciones de 2024.



“Alentamos un diálogo constructivo entre las partes en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México”, escribieron los 27 países de la UE y todos los de la Celac, menos Nicaragua, que se desmarcó de las conclusiones finales de la cumbre, que se celebró el lunes y el martes en Bruselas.



Nicaragua no suscribió la declaración final de la cumbre por discrepancias sobre la inclusión de un punto en la misma en la que los dos bloques expresan su “profunda preocupación” sobre “la guerra contra Ucrania”.



Pese a esta nota disonante de la cumbre, “el relanzamiento de las relaciones entre la UE y la Celac representa una oportunidad para trabajar juntos en la resolución de la situación venezolana”, destacaron, por su parte, en un comunicado conjunto los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; y Francia, Emmanuel Macron, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



También alentaron al Gobierno venezolano y a la plataforma opositora unida a reanudar el diálogo y la negociación en el marco del proceso de Ciudad de México para acordar, entre otros puntos de la

Los cinco se reunieron este lunes al margen de la cumbre UE-Celac con la vicepresidenta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el jefe negociador de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana, Gerardo Blyde.



En opinión de Borrell, la reunión “fue una buena iniciativa” y “un intento de aproximar posiciones entre Gobierno y oposición para ver de qué manera se podrían hacer unas elecciones presidenciales que fueran inclusivas, democráticas, aceptables para la comunidad internacional y para los venezolanos”. Indicó que “Venezuela no puede dejar pasar la oportunidad de hacer esas elecciones”.



Por su parte, Petro volvió a ofrecer Colombia para una nueva reunión -aún sin fecha- entre el Gobierno venezolano y la oposición. Colombia ya fue sede de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, el 25 de abril en Bogotá, en la cual no participaron ni el Gobierno venezolano ni la oposición. Las dos partes se encontraron formalmente por última vez en noviembre pasado en México, en el proceso de negociación que se encuentra aún encallado y que la comunidad internacional trata de desbloquear antes de las elecciones presidenciales de 2024, cuyas primarias serán en octubre próximo.