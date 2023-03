Ginebra. El papa Francisco considera como una nueva guerra mundial la de Ucrania, la tercera que ha estallado en algo más de un siglo, y consideró que los conflictos armados sirven a los intereses económicos, que comienzan por los de la industria del armamento.



En una entrevista concedida a la sección en italiano de la Radio Televisión Pública Suiza (RTS) con ocasión de los diez años de su pontificado, Francisco señaló que actualmente nadie puede negar que el mundo está frente a una guerra de orden mundial ya que “todas las grandes potencias están involucradas y el campo de batalla es Ucrania”.



“Piense que en poco más de cien años ha habido tres guerras mundiales: 1914-1918, 1939-1945 y ahora esta, que es una guerra mundial que ha comenzado de a poco”.



Sobre las armas, el papa comentó: “Un técnico me dijo que si no se fabricasen armas durante un año se podría resolver el problema del hambre en el mundo. Es el mercado el que ha creado la guerra (…) Las guerras sirven para probar armamentos”.



Armas nuevas



En este sentido recordó la utilización en la guerra de Ucrania de nuevos tipos de drones “que están siendo probados, se están probando armas nuevas”.



“Si se probaran otras cosas, en favor del desarrollo humano, de la educación o de la alimentación, estaría bien, pero la atracción hacia el dinero es el peor enemigo del hombre, el diablo entra por el bolsillo”, agregó.



“Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios, y uno puede esperar que luego dijese al diablo, pero él no dice el diablo, él dice que o se sirve a Dios o se sirve al dinero. Es curioso lo que dice Jesús porque demoniza el mal uso del dinero”.



Regalo de aniversario



El papa no tiene dudas sobre qué pedirle al mundo como regalo por el décimo aniversario en el trono de Pedro: “Paz, necesitamos paz”, dice en un podcast publicado en los medios vaticanos.



El papa asegura en este audio que, de las miles de audiencias, de los cientos de visitas a diócesis y parroquias y de los cuarenta viajes apostólicos a todos los rincones del globo, guarda en su corazón un recuerdo preciso como “el momento más bonito” de sus 10 años de pontificado:



“El encuentro en la plaza de San Pedro con los viejos”, la reunión con ancianos y abuelos de todo el mundo el 28 de septiembre de 2014.



“Los viejos son sabiduría y me ayudan mucho. Yo también soy viejo, ¿verdad?”, afirma.

Tierra del papa argentino celebra diez años

Los católicos en Argentina celebraron este lunes el décimo aniversario de Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice, un hecho histórico cuyos ecos aún resuenan en su Buenos Aires natal y que abrió una singular etapa en la Iglesia universal.



“La Iglesia argentina manifiesta una gran alegría, con el vínculo afectivo que nos une a quien fuera nuestro cardenal Bergoglio”, señaló Mario Poli, cardenal primado de Argentina.